Ljubljanski zmaji bruhnili ogenj tudi v Celovcu

V 2. kolu razširjene avstrijske lige ICEHL je Olimpija po podaljšku slavila zmago na gostovanju v Celovcu pri KAC s 4:3 (1:2, 1:0, 1:1; 1:0; Pastujov 11., Fraser 14., From 48.; Beričič 12., Tomaževič 21. PP, Ćosić 54., Kerbashian 65.).

Gostitelji so bili v domači dvorani po pričakovanjih nekoliko aktivnejši, a tega niso znali spremeniti v rezultatsko prednost. Prvi na tekmi je sicer zadel Nick Patujev v 11. minuti, a je le 31 sekund kasneje poravnal Miha Beričić. Korošcem je pred prvim odmorom vodstvo spet zagotovil Matthew Fraser.

V izenačeni tekmi so zmaji dvignili roke visoko v zrak neposredno po začetku drugega dela, ko je po 31 sekundah poravnal Blaž Tomaževič, letošnja okrepitev med zmaji iz Beljaka. V istem delu se je Olimpija nato kar dvakrat ubranila z igralcem manj na ledu.

Domača dvorana je spet zarjovela v 48. minuti, ko je zadel še Mathias From. A slavje je bilo kratko, saj je šest minut kasneje poravnal Jan Čosić in Ljubljančanom priigral najmanj točko in podaljšek. Na koncu bi tekmo lahko odločil Jan Muršak, ki igra v Celovcu, a po dobri podaji v zadnji akciji ploščka ni spravil v ljubljansko mrežo.

Tekmo je 46 sekund pred koncem v prid Ljubljančanov odločil Kale Kerbashian. Po akciji, v kateri sta sodelovala tudi njegova kanadska rojaka Alexandre Lavoie in Arvin Atwal, je Olimpija dosegla še drugo zmago v sezoni. Že minuto prej je Kerbashian zadel tudi vratnico, drugič na tekmi.

Naslednji konec tedna bodo zmaji bruhali ogenj v domačem okolju. Ugoden spored prinaša v Tivoli gostovanji italijanskih ligašev Asiaga in Pustertala.