Lovro Kos in Anže Lanišek v Visli daleč pred vsemi tekmeci

Slovenska smučarska skakalca Lovro Kos in Anže Lanišek (753,3 točke) sta po odličnih predstavah v vseh treh serijah zanesljivo slavila zmago na superekipni tekmi parov v poljski Visli. Na drugem mestu je končala Avstrija, ki je zaostala za 42,5 točke, na tretjem pa Nemčija, ki je za Slovenijo zaostala še za dve točki več.

Prva od treh superekipnih tekem parov v sezoni – komaj tretja v zgodovini tega športa –, ki bodo generalka za naslednje zimske olimpijske igre 2026, kjer se bo klasična ekipna tekma poslovila s sporeda, je bila na sporedu v Wisli.

Slovenijo sta danes zastopala najboljša iz petkovih kvalifikacij, Lanišek in Kos, ki sta bila v boju za nedeljsko posamično tekmo prvi in tretji. Reprezentanci sta priskakala 110. zmago v svetovnem pokalu. Skakalci imajo zdaj skupno 91 zmag, od tega 78 posamičnih, 12 ekipnih ter eno superkipno. Skakalke so v zbir dodale 16 posamičnih zmag in eno ekipno, Slovenija ima tudi dve zmagi na tekmah mešanih ekip.

»Super tekma, super skoki. Tako da sem zelo zadovoljen. Res sem užival v tekmi. Zmaga! To je to!«" je po nastopih dejal Kos za slovensko smučarsko zvezo.

Zadovoljen je bil tudi selektor Robert Hrgota: »Za nami je res super tekma. Lovro in Anže sta prikazala šest zelo lepih, vrhunskih skokov. Mislim, da lahko še naprej nadaljujeta v tem ritmu, se igrata in uživata v nastopih.«

Lovro Kos je v Visli prispeval pomemben delež. FOTO: Kerstin Joensson/AFP

Format superekipnih tekem parov, ki so ga pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS) uvedli v predsezoni, vključuje dva skakalca namesto običajnih štirih. Športnika skočita vsak po trikrat. Tekma je potekala po sistemu, da gre po prvi seriji v drugo 12 parov, v finalno tretjo serijo pa le še osem. Na štartu je bilo sicer 13 reprezentanc. Zmagala je ekipa, ki je po šestih skokih zbrala največ točk.

Format še ni prepričal skakalcev

Oblika superekipnega tekmovanja je med skakalci precej sporna. Glavna kritika je, da lahko tekmuje le polovica športnikov na državo. Pri FIS so sicer takšen format uvedli z namenom, da bi se vključilo več držav, tudi tiste, ki za ekipno tekmo nimajo štirih skakalcev.

To zimo sta predvideni še dve tovrstni tekmi, v ameriškem Lake Placidu in v smučarskih poletih v nemškem Oberstdorfu.

V skupnem seštevku poljske ekipne turneje – Visla, Szczyrk, Zakopane – na vrhu Slovenija zdaj pred Avstrijo vodi za 54,6 točke, tretja Nemčija zaostaja 59,9 točke, druge reprezentance pa že za več kot sto točk.

Skakalci se tokrat na Poljskem merijo za ekipno lovoriko ter nagradni sklad 50.000 evrov. V seštevek štejejo točke najboljših dveh skakalcev iz posamezne države iz kvalifikacij ter posamičnih tekem ter točke, osvojene na obeh ekipnih preizkušnjah.

Prva serija nedeljske posamične tekme se bo prav tako začela ob 16. uri. Poleg Laniška in Kosa bosta Slovenijo zastopala še Timi Zajc in Peter Prevc.

Izidi superekipne tekme:

1. Slovenija 753,5 točke (Anže Lanišek, Lovro Kos)

2. Avstrija 711 (Jan Hörl, Manuel Fettner)

3. Nemčija 709 (Stephan Leyhe, Andreas Wellinger)

4. Norveška 682,8

5. Japonska 681,5

6. Poljska 630,8

Pokal narodov:

1. Avstrija 2656

2. Nemčija 2350

3. Slovenija 1469