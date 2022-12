Maja Vtič zadnja potnica na silvestrsko turnejo

Najizkušenejša slovenska skakalka, 34-letna Maja Vtič, je kot zadnja prejela vabilo glavnega trenerja slovenske skakalne reprezentance Zorana Zupančiča za uvodni preizkušnji silvestrske turneje v Beljaku. Tam bo barve Slovenije zastopalo šest tekmovalk, na Ljubnem ob Savinji pa jih bo nastopilo dvanajst.

V Beljaku, kjer se bo silvestrska turneja začela v torek s kvalifikacijami v Beljaku – tekmi bosta v sredo in četrtek –, bodo nastopile Nika Križnar, Urša Bogataj, Ema Klinec in Nika Prevc, ki so imele mesto zagotovljeno po dosežkih v svetovnem pokalu, na državnem prvenstvu si je mesto v ekipi priskakala Katra Komar, zadnjo reprezentantko pa je izbral Zupančič, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.

V petek, 30. decembra, se bodo skakalke preselila na Ljubno ob Savinji, kjer bo nastopilo dvanajst slovenskih skakalk. Ob omenjeni šesterici še Taja Bodlaj, Nejka Repinc Zupančič, Nika Vetrih, Nika Krašovic, Tinkara Komar in Ajda Košnjek.

Silvestrska turneja je ženska različica novoletne turneje štirih skakalnic, ki bo letos na sporedu 71. in ki se bo začela 29. decembra v Oberstdorfu. Medtem ko se fantje potegujejo za zlatega orla, je nagrada za skupno zmagovalko zlata sova. Na prvi izvedbi jo je osvojila Avstrijka Marita Kramer.