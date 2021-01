Zlata lisica spet iz Maribora v Kranjsko Goro

V Mariboru ni dovolj snega. FOTO: Tadej Regent

Mayr prepričan, da bosta tekmi v Kranjski Gori

Mariborskim organizatorjem Zlate lisice tudi dodatnih 24 ur ni pomagalo, da bi ustrezno pripravili tekmovalno progo. Po današnji snežni kontroli je postalo jasno, da tekmovanja v Mariboru ne bo.Snežni kontrolor Mednarodne smučarske zveze in tekmovalni direktor za tehnične discipline ženskega svetovnega pokalaje včeraj sporočil, da bo za dan odložil napovedani ogled proge, vendar pa tudi ob današnjem obisku stanje ni bilo tako dobro, da bi lahko prižgal zeleno luč za izvedbo dveh veleslalomskih tekem, ki bi morali biti 16. in 17. januarja.Organizatorjem jo je zagodlo vreme, saj je bilo v preteklih dneh pretoplo, tako da so lahko progo pripravili le do Trikotne jase, za zasnežitev zadnjega dela pa bi potrebovali pomoč narave.»Na prvi pogled so razmere zimske. Mariborsko Pohorje je pobeljeno, zasneženo, proga je trenutno pripravljena do Trikotne jase, manjka pa zadnji del, ki ga nismo mogli utrditi. Zadnje sneženje je naredilo več škode kot koristi, saj se temperature niso spustile pod ledišče, da bi lahko še dodatno zasneževali s snežnimi topovi. Pred tem sta dež in odjuga s proge sprala veliko snega,« je o stanju proge povedal generalni sekretar tekmovanjaKot je še pojasnil Viler, za izvedbo ženskih veleslalomov vlada izjemno zanimanje v tujini, organizatorji Zlate lisice pa se borijo, da bi tekmovanje potekalo v Kranjski Gori: »Žal se je uresničil scenarij, ki ni naklonjen izvedbi Zlate lisice v Mariboru. S Smučarsko zvezo Slovenije in organizacijskim komitejem pokala Vitranc pa se borimo, da bo 57. Zlata lisica ostala v Sloveniji. Zanimanja za to, da bi ženska veleslaloma izpeljali v tujini, je veliko. Na srečo imamo na voljo rezervni načrt B. Snežni kontrolor se je odpravil v Kranjsko Goro, kjer bo preveril snežno stanje, preveril debelino snežne podlage in možnosti za izvedbo Zlate lisice na progi v Podkorenu, kjer je sicer v zadnjih dneh zapadlo več kot meter snega.«Mayr se je potem odpravil k Kranjsko Goro in bil zadovoljen. »Dokončne odločitve še nismo sprejeli, toda sem 100-odstotno prepričan, da bodo organizatorji iz Maribora, v sodelovanju z lokalnimi smučarskimi delavci, uspeli pripraviti in utrditi progo. Le dogovoriti se še moramo, kako, glede na vremensko situacijo in napovedi,« je po pregledu tekmovalne proge v Podkorenu, kjer je več kot dva metra snega, povedal Mayr.Težave s snegom postajajo stalnica tekem v Mariboru. V zadnjih desetih letih so lisičke na Pohorju manjkale na petih prireditvah, nazadnje lani, ko so smučarke tekmovale v Kranjski Gori na progi v Podkorenu, ki sicer tradicionalno marca gosti moško tekmovanje za svetovni pokal za pokal Vitranc.