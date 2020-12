Mastnak drugi v kvalifikacijah Carezze

Deskarji na snegu so v Carezzi nastopili v kvalifikacijah pred današnjo tekmo svetovnega pokala v paralelnem veleslalomu. Skozi sito sta se prebila Tim Mastnak z 2. in Žan Košir s 6. časom.



V kvalifikacijah je bil najboljši Italijan Daniele Bagozza​ s časom 1:15,00, drugouvrščeni Tim Mastnak je zaostal za 18 stotink, tretji pa je bil Švicar Dario Caviezel z zaostankom 35 stotink. Izmed Slovencev se je v osmino finala uvrstil še Žan Košir, ki je zaostal za 63 stotink in zasedel 6. mesto.



Za uvrstitev na glavni del tekmovanja so bili prepočasni Rok Marguč, ki je bil 19. in za želenim 16. mestom, ki še prinaša nastop na tekmi, zaostal za dve desetinki (1:16,28), Črt Ivkovic s 50. mestom (40,72) in Jernej Glavan z 52. mestom (41,43).



Osmina finala se bo začela ob 13. uri. Mastnak se bo pomeril s Poljakom Oskarjem Kwiatkowskim, Košir pa v ponovitvi finala olimpijskih iger v Sočiju z Rusom Vicom Wildom.



Rezultati kvalifikacij paralelnega veleslaloma

1. Daniele Bagozza (Ita) 1:15,00

2. Tim Mastnak (Slo) 1:15,18

3. Dario Caviezel (Švi) 1:15,35

4. Aaron March (Ita) 1:15,38

5. Andreas Prommegger (Avs) 1:15,55

6. Žan Košir (Slo) 1:15,63

7. Andrey Sobolev (Rus) 1:15,66

8. Ronald Fischnaller (Avs) 1:15,72

9. Igor Sluev (Rus) 1:15,77

10. Benjamin Karl (Avs) 1:15,78

...

19. Rok Marguč (Slo) 1:16,28

50. Črt Ivkovic (Slo) 40,72

52. Jernej Glavan (Slo) 41,43

