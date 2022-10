Mastnak potrdil pokončno držo deskarjev

V nadaljevanju preberite:

Smučarska zveza Slovenije je svoje vrednosti razstavila kje drugje, kot v Planici. Namreč v dolini pod Poncami bo v naslednjem letu tudi svetovno nordijsko prvenstvo. Ne, SZS v letalniški dolini ni razstavila kakšnih skandinavskih artefaktov, domači aduti v alpskem smučanju, biatlonu, deskanju, nordijski kombinaciji, smučanju prostega sloga, skokih, smučarskih tekih in telemark smučanju so predstavili svoje želje in cilje pred novo tekmovalno zimo. Kot v vsaki družini, pa tudi v zimski lahko pride do prepirov in sporov. Kateri so tisti znotraj SZS, preberite v članku.