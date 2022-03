Zgodovinska trojna zmaga Slovenk, na vrhu Urša, slovo Špele in Zorana

Slovenske smučarske skakalke so se imenitno odrezale na zadnji tekmi za svetovni pokal v sezoni 2021/22. V Oberhofu so Urša Bogataj, Nika Križnar in Ema Klinec slavile zgodovinsko trojno zmago.

Bogatajeva (95,5 m in 100 m) je imela na koncu 4,3 točke naskoka pred Križnarjevo (97,5 m in 93 m) ter natanko 15 pred Klinčevo. Izjemen uspeh naših tekmovalk je dopolnila šestouvrščena Špela Rogelj (100 m in 87 m), ki končuje športno pot.

Mladinska svetovna prvakinja Nika Prevc (90,5 m in 82,5 m) je zasedla 12., Jerneja Brecl (90 m in 76,5 m) pa 24. mesto. Glavni trener slovenske reprezentance Zoran Zupančič je presenetil z odločitvijo, da ne bo več vodil naših skakalk, ki se veselijo osvojitve prvega pokala narodov.

Rezultati tekme za svetovni pokal v Oberhofu: 1. Bogataj 277,4 (95.5, 100), 2. Križnar 273,1 (97.5, 93), 3. Klinec (vse Slo) 262,4 (91.5, 96.5), 4. Kramer (Avs) 261,0 (93.5, 92.5), 5. Althaus (Nem) 258,2 (90, 96.5), 6. Rogelj 252,5 (100, 87), 12. N. Prevc 219,2 (90.5, 82.5), 24. Brecl (vse Slo) 201,3 (90, 76.5).

Po prvi seriji na vrhu Križnarjeva

Nika Križnar je v uvodni seriji skočila 97,5 metra daleč, dva metra dlje kot Urša Bogataj, ki je na drugem mestu zaostajala za 2,9 točke. Na tretjem mestu je bila poslavljajoča se Špela Rogelj, ki je zablestela s 100-metrskim poskusom. Najboljšo peterico je zaokroževala Ema Klinec (91,5 m).

Pokal narodov (21/21): 1. Slovenija 4570, 2. Avstrija 3823, 3. Japonska 2213, 4. Nemčija 1931, 5. Norveška 1809.

Nika Križnar je vodila po prvi seriji tekme v Oberhofu. FOTO: Matej Družnik

V zelo dobrem položaju je bila tudi osmouvrščena Nika Prevc (90,5 m), v finale pa se je zanesljivo uvrstila tudi Jerneja Brecl (90 m), ki je zasedala 12. mesto.