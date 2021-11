Med OI v Pekingu zapolnjena le petina tribun

Le izjemoma jih bo ponekod nekaj več, povzema navedbe francoska tiskovna agencija AFP.

Tako bo Nacionalni plavalni center, kjer so bile med poletnimi OI v Pekingu leta 2008 preizkušnje v plavanju s slovensko junakinjo Saro Isaković in nekaterih drugih vodnih športih, lahko le do 1000 gledalcev, dvajset odstotkov možne zasedenosti. Med OI prihodnje leto, ki bodo med 4. in 20. februarjem, se bo to prizorišče iz vzdevka vodna kocka preimenovalo v ledeno kocko, ker bodo tam tekme v curlingu.

OI v Pekingu bodo le šest mesecev po poletnih OI v Tokiu, ki so bile zaradi pandemije novega koronavirusa prestavljene za leto dni. OI bodo v kitajski prestolnici potekale v takoimenovanem mehurčku, v katerem se bodo odvijala tekmovanja. Tujih gledalcev ne bo, prav tako pa se bodo morali vsi udeleženci OI, pričakujejo 2.900 športnic in športnikov, ter novinarji in drugo osebje, potrebno za izvedbo tekmovanj, dnevno testirati.

Pred prihodom na Kitajsko bodo morali biti vsi cepljeni, sicer bodo morali v 21 dnevno karanteno. Za organizatorje bo prav obvladovanje epidemije v želji, da ne bi bilo okužb, največji izziv.