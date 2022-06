Mednarodna smučarska zveza je Muppet šov

Smučarske zveze Avstrije, Švice, Nemčije in Hrvaške so na Mednarodno športno razsodišče (Cas) v Lozani vložile zahtevo ocene legalnosti vnovične izvolitve Johana Eliascha za predsednika Mednarodne smučarske zveze (Fis) na letošnjem kongresu v Milanu. Omenjene zveze menijo, da je FIS s svojim načinom glasovanja porušil demokratične temelje volitev. Predstavniki 126 držav članic so na majskem kongresu lahko namreč le potrdile izvolitev Eliascha ali pa se vzdržale glasovanja. Delegati niso mogli glasovati proti predlogu, saj bi bil v tem primeru oddani glas neveljaven.

Na koncu je britansko-švedski poslovnež Eliasch prejel 70 glasov in bil glede na ponujeni sistem izvoljen s 100-odstotno podporo vseh oddanih glasov. Predsednik švicarske zveze Urs Lehmann je volitve označil za Muppet šov, Stefan Schwarzbach iz nemške zveze je govoril o farsi. Iz avstrijske zveze pa so potrdili, da je 15 zvez od vodstva Fisa zahtevalo tajno glasovanje in to v pismu tudi sporočilo vodilnim. V omenjenih zvezah še dodajajo, da bodo spoštovali odločitev Casa in sodelovali z novim vodstvom, v kolikor pa je šlo na volitvah za proceduralne napake, zahtevajo ponovitev volitev.

Tudi Eliasch je potrdil, da čaka na odločitev, sicer bi lahko zadeva v celotnem mandatu povzročala spor. Danes pa so s Fisa sporočili še, da s Casa pričakujejo potrditev pravilnosti izvedbe vseh postopkov na kongresu, saj so bili ti usklajeni s švicarskim pravnim redom. Pritožbo omenjenih zvez pa ocenjujejo za neutemeljeno. Težav v smučanju pa je med nacionalnimi zvezami in Fisom več, vezanih zlasti na finance. Eliasch ima v načrtu več sprememb, za posamezne nacionalne zveze pa je za zdaj najbolj moteč in nejasen predvsem načrt centralnega trženja na tekmah svetovnega pokala, ki so ga doslej izvajale same. Večje zveze z velikim številom tekem želijo ostati lastnice trženjskih pravic. V Avstriji ocenjujejo, da je možen le dogovor o prostovoljnem sodelovanju in koordinaciji, nikakor pa ne o obvezujoči centralizaciji.