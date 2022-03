Meta Hrovat predčasno končala sezono

Alpska smučarka Meta Hrovat je danes opravila zdravstveni pregled, ki je pokazal, da po nedeljskem padcu v Lenzerheideju ne gre za hujšo poškodbo noge, kljub temu pa bo predčasno končala sezono, je sporočila Smučarska zveza Slovenije. Po tednu dni počitka jo čakajo trije tedni rehabilitacije.

»K sreči ni nič zlomljenega, tudi vezi so ostale nepoškodovane. Sem pa dobila močan udarec v kost na desni nogi, zato moram počivati teden dni. Po tem pa me čakajo trije tedne rehabilitacije in vrnitev na sneg. Žal je sezona svetovnega pokala zame zaključena, a se že veselim spomladanskih treningov na snegu,« je povedala Hrvatova.

Tekmovalka iz Kranjske Gore je na veleslaloma v Lenzerheideju v nedeljo po četrtem mestu na prvi progi v drugem zajela vratca, padla in obležala v snegu. Ob pomoči delavcev ob progi se je vendarle sama umaknila s proge.