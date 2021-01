Meta Hrovat s 6. mesta v napad na stopničke

Naši vodilni veleslalomistki Meti Hrovat na zadnji preizkušnji pred februarskim svetovnim prvenstvom kaže zelo spodbudno. Po prvi progi na Kronplatzu je na 6. mestu, borila se bo za nove stopničke, potem ko je bila nazadnje na njih na domači Zlati lisici, za vodilno Michelle Gisin pa zaostaja za 87 stotink.



Na vrhu ni presenečenj. prevladujejo smučarke, ki tudi v tej sezoni kažejo visoko raven pripravljenosti, zaenkrat so pred Kranjskogorko še Mikaela Shiffrin (+0,56 za vodilno), Lara Gut-Behrami (0,67), Federica Brignone (0,68) in Tessa Worley (+0,78). Na drugi progi bo nastopila še Ana Bucik (22.; +2,99), popoldanskega nastopa pa si nista priborili Neja Dvornik (31.; 3,86) in Tina Robnik (33.; 4,05).



Tekma na drugi progi se bo začela ob 13.30.

