Mikaela Shiffrin lovi peti zaporedni naslov prvakinje v slalomu

Američanka že ima komplet kolajn

Ana Bucik bo prva Slovenka na štartu sobotnega slaloma. FOTO: Joe Klamar/AFP

Po zadnjih dosežkih favoritinja Petra Vlhova

Na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v Cortini d'Ampezzo bodo v soboto izpeljali ženski specialni slalom, na katerem bo poseben dosežek napadala. Ameriška zvezdnica belega cirkusa je na vsakem od zadnjih štirih svetovnih prvenstev osvojila naslov svetovne prvakinje v tej disciplini.V sodobni eri še nobena smučarka ali smučar ni osvojil pet šampionskih naslovov v eni posamični disciplini na svetovnih prvenstvih. To je pred drugo svetovno vojno uspelo le Nemki, ki je bila petkrat zlata v kombinaciji alpskega smučanja na svetovnih prvenstvih v obdobju od 1934 do 1939.Čeprav je Shiffrinova imela lani dolg tekmovalni premor, je na prvenstvu v Italiji osvojila že tri odličja. V lasti ima nov barvni komplet, zlata je bila v alpski kombinaciji, srebrna v veleslalomu in bronasta v superveleslalomu.Američanka lahko postane peta Zemljanka s štirimi kolajnami na enem svetovnem prvenstvu po Francozinji, ki je osvojila štiri odličja leta 1966, Nemki(1976),(1980), ki je smučala za Liechtenstein, in Švedinji(2007).Vsega skupaj ima 25-letna tekmovalka deset kolajn na svetovnih prvenstvih, vključno s šestimi zlatimi, in je že zdaj najuspešnejša ameriška smučarska vseh časov na svetovnih prvenstvih.je osvojila skupno osem kolajn, dve zlati,sedem, od tega pet zlatih.Zgolj Cranzova (12), Goitschelova (7), Pärsonova (7),(7) in(7) so osvojili več zlatih kolajn na svetovnih prvenstvih kot Shiffrinova.Če bi upoštevali zgolj dosežke v sezoni 2020/21, bi bila glavna favoritinja Slovakinja, ki je dobila tri od petih slalomov pred Cortino (Levi I, Levi II, Zagreb), na Semmeringu je bila prvaiz Švice, v Flachauu pa Shiffrinova.Prva na štartu proge Druscie bo Avstrijka, nato bo na vrsti Vlhova, Shiffrinova bo imela številko 4.Na štartu prve proge ob 10. uri (druga bo ob 13.30) bodo tudi štiri Slovenke.bo imela številko 20,27,31 in44. Tekmovalo bo 107 smučark iz 44 držav.