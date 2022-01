Morgenstern po skorajšnji tragediji nepopisno hvaležen

Nekdanji avstrijski skakalni as Thomas Morgenstern je imel v zadnjem obdobju obilo razlogov za slavje. Tik pred božičem mu je njegova zdajšnja srčna izbranka Sabrina rodila dvojčici Saro in Tino. »Morgi«, kako ga še vedno kličejo, ima tako že tri hčerke; z nekdanjo izvoljenko Kristino Cerncic imata 9-letno Lilly.

Pred štirimi dnevi pa je 35-letnik iz Špitala ob Dravi še devetič praznoval svoj »2. rojstni dan«. Na letalnici v Bad Mitterndorfu/Tauplitzu je namreč 10. januarja leta 2014 po grozljivem padcu le za las ušel smrti, potem ko je kmalu po odskoku izgubil nadzor nad svojimi smučmi in silovito strmoglavil na doskočišče. S poškodbami lobanje in pljuč so ga nato s helikopterjem prepeljali v salzburško bolnišnico, v kateri je okreval dalj časa. Konec septembra 2014 je nato tudi zaradi psihičnih posledic, ki mu jih je pustil padec, končal svojo uspešno športno pot.

»Ob določenih dneh si srečnejši kot ob drugih. Zagotovo je 10. januar prav poseben dan zame in za mojo družino, kajti pred osmimi leti je bila sreča na moji strani. Zaradi tega sem nepopisno hvaležen,« se je olimpijski prvak z velike skakalnice v Torinu 2006 spomnil svojega strašljivega padca na Kulmu.