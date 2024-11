Dobro za Ljubljančane, da si tekme sledijo zelo hitro

Hokejisti Olimpije Ljubljane so v tekmi 21. kola lige ICEHL v gosteh izgubili proti Asiagu s 3:5. Ljubljančani so nazadnje v regionalnem tekmovanju v petek doma izgubili proti ekipi Black Wings Linz, tokrat pa na gostovanju pri Asiagu zabeležili četrti zaporedni poraz. Za Olimpijo je to deveti letošnji poraz v ligi ICEHL.

Domači hokejisti so tekmo bolje začeli in si pripravili nekaj več priložnosti, a so Ljubljančani prvi zatresli mrežo tekmeca. Zmaje je po slabih 15 minutah igre v vodstvo popeljal Rok Kapel. Toda hokejisti Asiaga so se hitro pobrali in v razmaku minute in 21 sekund zabili kar trikrat. Le slabo minuto po zaostanku je izenačil Bryce Misley, 18 sekund zatem pa je za vodstvo Asiaga zadel Luke Moncada. Nekaj trenutkov pozneje je bil natančen še Matteo Gennaro za prednost dveh golov domačih ob koncu uvodne tretjine.

Asiago – Olimpija 5:3 (3:1, 1:1, 1:1) Palazzo del Ghiaccio di Asiago, gledalcev 1512, sodniki: Nikolić, Zrnič (glavna), Hribar, Pardatscher; strelci: 0:1 – Kapel (Sabolič, Gregorc, 15.), 1:1 – Misley (Kaspick, 16.), 2:1 – Moncada (Cairns, 16.), 3:1 Gennaro (Misley, 17.), 3:2 – Zajc (Bičevskis, Ege, 31.), 4:2 – Magnabosco Aguirre (Moncada, Gazzola, 39.), 5:2 – Gazzola (Fram, 47.), 5:3 – Sabolič (Bičevskis, Atwal, 51.); kazenske minute: Asiago 8, Olimpija Ljubljana 6.

V drugi tretjini si je slovenska zasedba pripravila več strelov kot domači, predvsem v prvi polovici, a priložnosti ni izkoristila. Sredi tretjine je sicer Miha Zajc znižal na 2:3, a so domači v sklepno tretjino odnesli dva gola naskoka, saj je dve minuti pred odmorom zadel Jose Antonio Magnabosco Aguirre. V zadnji tretjini je Randal John Gazzola (47.) prednost povišal na 5:2 in tekmo bolj ali manj odločil. Sredi zadnje tretjine je za Olimpijo sicer zadel še Robert Sabolič, ko so zmaji unovčili igro z igralcem več na ledu.

Ljubljančani bodo naslednjo tekmo odigrali v sredo, ko bodo gostovali pri ekipi Graz99ers, v petek (18) pa bodo v enem od derbijev večera gostili Salzburg v Tivoliju. Dobro torej, da si tekme hitro sledijo in bodo imeli Ljubljančani kmalu priložnost za popravni izpit.