Moška ekipa za Vislo znana, ženska še ne povsem

Smučarske skakalke in skakalce le še osem dni loči od začetka nove sezone svetovnega pokala, nad katero se bo zastor naslednji petek s kvalifikacijami dvignil v Visli. Slovenski reprezentanci bosta na Poljsko odpotovali z ducatom tekmovalk in tekmovalcev.

V moški konkurenci bodo naše barve na 134-metrski skakalnici v Visli zastopali Žiga Jelar, Lovro Kos, Anže Lanišek, Timi Zajc ter brata Domen in Peter Prevc, v ženski pa so si mesto v ekipi že zagotovile Urša Bogataj, Ema Klinec, Nika Križnar in Nika Prevc. Za preostali dve vozovnici se bodo v jutrišnjih internih kvalifikacijah v Planici pomerile Taja Bodlaj, Katra Komar in Maja Vtič.

Peter Prevc (v ospredju) je kapetan naše moške ekipe. FOTO: Blaž Samec/Delo

»Lahko rečem, da je za nami res lepa poletna sezona, rezultatsko tudi zelo uspešna. Letos se nam bo svetovni pokal začel malenkost prej. Ocenjujem, da je forma tekmovalk boljša kot lani pred štartom. V Planici imamo zaključne priprave pred odhodom v Vislo. Preizkušamo še nekatere stvari, celotna ekipa pa bo znana jutri,« je na današnji novinarski konferenci povedal glavni trener slovenske ženske skakalne vrste Zoran Zupančič.

»Verjamem, da so naši fantje dobro pripravljeni. V Planici imamo odlične razmere za vadbo na ledeni smučini. Želim si, da bi v Visli skakali tako kot tu na treningih,« pa si je zaželel selektor slovenske moške reprezentance Robert Hrgota.