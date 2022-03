Na Kitajskem sem dobil močno brco v zadnjico

V nadaljevanju preberite:

Kako je domžalski rekorder Anže Lanišek ocenil pravkar končano sezono v smučarskih skokih, kaj je mislil s črnimi pikami, s čim si je v Planici nahranil dušo in telo, zakaj mu je bilo hudo na olimpijskih igrah, kako je podoživel svoj novi osebni rekord, s čim sta nanj vtis naredila košarkar Kyrie Irving in teniški igralec Novak Đoković, kakšno mnenje ima o zaslužkih v skokih in drugih športih, za katero moštvo navija v slovenskem nogometnem prvenstvu, kateri šport je zanj zdaj št. 1, zakaj si želi ostati na Mlaki, kam se bo z družino odpravil na zasluženi oddih ...