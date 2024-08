Na krilih slovenskih uspehov po podvig na Baltik

V nadaljevanju preberite:

Slovenski hokejisti se pripravljajo za olimpijski kvalifiakcijski turnir. Ta bo prihodnji teden v Latviji, poleg gostiteljev bodo tekmeci risov še Francozi in Ukrajinci. Kako gleda na premiero prav proti domači reprezentanci Robert Sabolič, nazadnje pomladi kapetan naše izbrane vrste? Kakšni so njegovi spomini na Rigo, ko je igral tam tako na svetovnem prvenstvu kot tudi v KHL? Kako je s spomini na prejšnje kvalifikacije? V kakšni luči si je ohranil zadnje SP v Italiji ter kot obiskovalec nogometni euro v Nemčiji? In kako gleda na novo sezono v Ljubljani?