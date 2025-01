Anže Lanišek imel v rokah tudi zmago, toda Tschofenig se ni dal

Anže Lanišek je bil konec tedna v Zakopanah povsem blizu svoje prve zmage v svetovnem pokalu po dobrem letu dni, toda imenitnega izhodišča po prvi seriji ni nadgradil z drugim skokom. Pristal je na četrtem mestu (145 in 130 m; 305,2 točke), tekmo pa je dobil avstrijski orel Daniel Tschofenig (136 in 139,5 m; 316,7 točke). Drugi je bil Johan Andre Forfang (137 in 136 m; 309,4 točke), tretji pa Jan Hoerl (136 in 140 m; 309,3 točke).

Potem ko je Lanišek v tej sezoni dvakrat pristal na četrtem mestu in bil enkrat četrti tudi v ekipni tekmi, je konec tedna močno zaznamoval turnejo svetovnega pokala v Zakopanah na Poljskem. Lanišek je bil odličen že v sobotni ekipni tekmi, ko so si Slovenci priigrali drugo mesto, dober pa tudi na nedeljski posamični tekmi, kjer je bil za las ob oder za zmagovalce. Drugi naši? 14. je bil Timi Zajc (132,5 in 131 m; 280,3 točke), 23. pa Domen Prevc (135 in 128,5 m; 274,5 točke).

Anže Lanišek je bil v prvi seriji tekme v Zakopanah brez resnega tekmeca. FOTO: Wojtek Radwanski/AFP

Podvig slovenskih smučarskih skokov se je obetal po prvi seriji, ki je zanesljivo pripadla Lanišku (145 m; 169, 2 točke). Velika skakalnica v Zakopanah mu očitno izjemno ustreza, saj je močno preskočil vse tekmece. Še najbolj se mu je približal Johan Andre Forfang (137 m; 157, 3 točke). Drugi naši? Domen Prevc je v prvi seriji pristal na 13. mestu (135.0 m; 143.0), Timi Zajc pa na 17. mestu (132.5; 141.0). Lovro Kos in Rok Oblak se nista uvrstila v finalno serijo.

Slovenci blesteli že v soboto

Slovenci so bili odlični že na včerajšnji ekipni tekmi. Lovro Kos, Timi Zajc, Domen Prevc in Anže Lanišek so prišli do prvih stopničk v sezoni. Slovenski kvartet, četrti po polovici tekme, je po odličnih finalnih nastopih ter daljavi dneva Laniška, ki je skočil 144 m, napredoval na zmagovalni oder. Zmago so slavili Avstrijci. Slovenci so bili po prvi seriji na četrtem mestu. Najboljši so bili pričakovano avstrijski skakalci v postavi Jan Hörl, Maximilan Ortner, Stefan Kraft in dobitnik zlatega orla s turneje štirih skakalnic Daniel Tschofenig, drugi so bili Norvežani, Slovenci pa so za tretjeuvrščenimi Nemci zaostajali za 5,7 točke.

Johann Andre Forfang se je v prvi seriji najbolj približal odličnemu Anžetu Lanišku. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

V finalu so Kos, Zajc, Prevc in Lanišek pokazali še boljše skoke, ki so jih popeljali najprej na stopničke, nato pa po slabšem nastopu Johanna Andreja Forfanga tudi pred Norvežane. Za zmagovalci Avstrijci, ki so zanesljivo vodili vso tekmo, je slovenska četverica zaostala za 40,8 točke.