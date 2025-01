Slovenski orli ujeli prve stopničke v sezoni

Slovenski smučarski skakalci so si priborili prvo uvrstitev na zmagovalni oder v tej sezoni svetovnega pokala. Na ekipni preizkušnji v Zakopanah so se izkazali z odličnim drugim mestom, zmage pa so se po pričakovanju veselili favorizirani Avstrijci (v postavi Jan Hörl, Maximilian Ortner, Stefan Kraft in Daniel Tschofenig).

Dobro tekmo naših orlov je napovedal že Lovro Kos, ki je kot naš prvi tekmovalec poletel 136 metrov daleč. Timija Zajca je zatem odneslo 131 metrov daleč, Domen Prevc pa je pristal pri 130 metrih. Kot naš zadnji skakalec je nastopil državni prvak Anže Lanišek, ki je vrhunsko pripravljenost potrdil s skokom, dolgim 138,5 metra.

Timi Zajc je v finalu poletel kar 139,5 metra daleč. FOTO: Kacper Pempel/Reuters

Skupaj so izbranci trenerja Roberta Hrgote v uvodni seriji zbrali 541,1 točke, za tretjeuvrščenimi Nemci pa so zaostajali za 5,7 točke. Vodilni Avstrijci so imeli skoraj natanko dvajset točk naskoka pred drugouvrščenimi Norvežani, ki so imeli pred Nemci 12,7 točke zaloge.

Tudi v drugi seriji so slovenski orli kot za stavo nizali skoke prek 130 metrov. Kos je bil finalu še poldrugi meter daljši kot v uvodni seriji, Zajc je odjadral kar 139,5 metra daleč, Prevc pa je doskočil pri 133,5 metra daleč. Piko na i je postavil Lanišek, ki je poletel kar 144 metrov daleč in Slovenijo popeljal na končno drugo mesto za zmagovitimi Avstrijci.

Na tretjo stopnico odra za najboljše so se zavihteli Norvežani (v postavi Kristoffer Eriksen Sundal, Benjamin Østvold, Halvor Egner Granerud in Johann Andre Forfang). Četrti so bili Nemci, peti Poljaki, šesti Švicarji, sedmi Američani, osmi Japonci ...

Rezultati ekipne preizkušnje v Zakopanah: 1. Avstrija 1170,4 (Hörl 308,0/137, 141, Ortner 290,2/136, 135.5, Kraft 272,7/130.5, 131, Tschofenig 299,5/132, 135) 2. Slovenija 1129,6 (Kos 284,1/136, 137.5, Zajc 279,0/131, 139.5, D. Prevc 265,3/130, 133.5, Lanišek 301,2/138.5, 144) 3. Norveška 1122,9 (Sundal 273,6/132, 135, Østvold 277,0/133.5, 134.5, Granerud 279,1/134.5, 133, Forfang 293,2/142, 132.5) 4. Nemčija 1110,0, 5. Poljska 1037,0, 6. Švica 1009,2, 7. ZDA 985,8, 8. Japonska 967,9.

Jutri bo v Zakopanah na sporedu še posamična tekma (z začetkom ob 16. uri), na kateri bo ob omenjeni četverici pod slovensko zastavo skakal tudi novinec v svetovnem pokalu Rok Oblak.