Na seznamu želja tudi Muršak, Jeglič, Urbas

Pogosto v slovenskem hokejskem prostoru slišimo besede nostalgije o polnih dvoranah nekoč tudi pri nas, letošnja pomlad nas je spomnila na stare čase. Predvsem se je zanimanje za hokej vrnilo v Ljubljani, zadnjo domačo tekmo si je ogledalo 4000 gledalcev, pri Olimpiji z novim trenerjem iz Kanade napovedujejo svetlo prihodnost, tudi z uglednimi slovenskimi reprezentanti ...

V tivolskem taboru ne skrivajo, da jim sezona ni prinesla popolnega veselja. Slovo od ICEHL pred četrtfinalom je pomenilo neuresničitev cilja, domači naslov – 28. v Olimpijini zgodovini, 20. v samostojni Sloveniji – pa obvezen glede na vložek in posledično kakovost kadra. Sploh zadnja tekma z Jesenicami je ob navzočnosti štiritisočglave množice (vstopnice so bile dražje kot na tekmah ICEHL) potrdila, kako je domače občinstvo lačno velikih derbijev.

7500 gledalcev se je zbralo prejšnji teden na treh hokejskih tekmah pri nas: 4000 v Ljubljani, 2500 na Jesenicah in 1000 v Mariboru

»Res gledalci pogrešajo derbije, rad bi jih imel več, seveda pa ob ustreznem času. Zelo visoko ceno smo morali plačati, da smo dva meseca čakali na to tekmo,« je poudaril Olimpijin trener Andrej Tavželj, ki pa bo v novi sezoni prvi sodelavec novega glavnega stratega na ljubljanski klopi – Bena Cooperja, 48-letnega Kanadčana iz Vancouvra, zadnje štiri sezone člana strokovnega štaba v Salzburgu. Kakšna bo tivolska prihodnost dosedanjega Tavžljevega prvega sodelavca Davida Rodmana, še ni znano, kapetan Žiga Pavlin prevzema vlogo vodje moštva.

Njegovo slovo v polni dvorani je bilo, kot se spodobi za športnika od glave do pet, zelo čustveno. S cmokom v grlu nam je dejal: »Z očetom sem bil kot najstnik na tribunah, ko se je naša reprezentanca uvrstila v svetovno skupino A. Potem pa sem na ledu doživel nepozabna olimpijska Soči in Pjongčang ...« Kranjčan bo to sredo praznoval 40. rojstni dan.

Jan Muršak bo tudi v naslednji sezoni nosil dres KAC iz Celovca. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Olimpijin predsednik Miha Butara je zaploskal Pavlinovi zadnji tekmi, seveda bi rad videl, da bi se v prihodnje še nekateri risi poslovili od hokeja prav v zeleno-belem dresu. Vrnitev Jana Muršaka je že dolgo na seznamu želja tivolske pisarne, prihod Jana Urbasa in Žige Jegliča iz Nemčije prav tako. Vsi trije imajo pri svojih klubih, KAC in Bremerhavnu, pogodbe za naslednjo sezono, slednja sta bila med gledalci na petkov tivolski večer.

Jesenice? Predvsem nastop v finalu alpske lige s tremi zelo konkurenčnimi predstavami proti močnejšemu in bogatejšemu Zell am Seeju pomeni velik korak naprej v primerjavi s prejšnjo zimo. Tudi v domači končnici so se železarji spodobno postavili po robu zmajem. »Lepo je tudi, da se nam je vrnilo občinstvo. Seveda smo si želeli zmagati, toda ko bomo na koncu potegnili črto, moramo biti zadovoljni,« je dejal odlični vratar Žan Us, ki ga – presenetljivo – ni na reprezentančnem seznamu.

Prihodnost finskega trenerja Nika Eronena na Jesenicah še ni jasna. FOTO: Blaž Samec/Delo

Gorenjci bodo tudi v naslednji sezoni igrali v alpski ligi, kamor se bo bržkone iz ICEHL vrnil Asiago, kdo bo trener Jesenic, še ni jasno. Niko Eronen se je odrezal kot dober analitik, za najpomembnejši del sezone je moštvo ustrezno pripravil. Energija v slačilnici pa je bila ves čas na visoki ravni.