Horak med risi, Kolinu prednost pred Usom

Konec je ugank glede novih kandidatov selektorja Eda Terglava za nastop na svetovnem prvenstvu v hokeju na Švedskem in Danskem, od 9. do 25. maja. Slovensko ligaško tekmovanje je končano, tako se bodo nekateri akterji finalne predstave, ki je s svojim drugim dejanjem na petkov večer v Tivoli pritegnila 4000 gledalcev, zdaj pridružili reprezentančnim pripravam.

Kakšnih senzacij v tem razširjenem izboru ni, res pa je bilo med vratarji pričakovati Žana Usa pred Luko Kolinom, ker je prvi zelo dobro branil tako v končnici alpske lige kot tudi omenjenem domačem finalu, slednji pa je bil – pričakovano – na klopi in spremljal Lukaša Horaka na ledu, zelo zanesljivega in med ljubljanskimi soigralci in gledalci priljubljenega češkega vratarja. Pred dnevi je dobil slovensko državljanstvo in bo predvidoma močan adut risov v Stockholmu.

Novi kandidati za reprezentanco po koncu DP Vratarja: Lukaš Horak, Luka Kolin (oba Olimpija). Branilci: Aljoša Crnović, Jan Ćosić, Blaž Gregorc, Bine Mašič (vsi Olimpija) Napadalci: Miha Beričič, Rok Kapel, Marcel Mahkovec, Robert Sabolič, Nik Simšič, Jaka Sodja (vsi Olimpija), Jaka Šturm (Jesenice).

Iz vrst državnih prvakov na tem novem reprezentančnem seznamu pogrešamo še Blaža Tomaževiča, res pa je, da so mu v zadnjem času zdravstvene težave ovirale načrte na ledu in najbrž je zanj dobrodošel počitek.

Slovenska reprezentanca bo v novem tednu nadaljevala priprave v Mariboru, pod Pohorjem v sredo ob 19. uri igrala tekmo proti Danski, nato pa še v petek zvečer v Budimpešti z domačo madžarsko vrsto.