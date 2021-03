Na sončnem Zreškem Pohorju hladna prha

Premalo kilogramov za položni del

Tim Mastnak se je iz slovenskega tabora edini prebil v izločilne boje, do odličja nato ni šlo. FOTO: Borut Živulović/Reuters

Odlični pogoji na progi

»Pred osmino finala sem izdelal načrt, kje napasti, to izpolnil, a bilo je premalo.

V sončnem spomladanskem vremenu črni oblaki na Roglo. Kajti slovenska reprezentanca v alpskem deskanju s tremi udarnimi aduti svetovnega prvenstva na Zreškem Pohorju ni začela po željah.Na mundialu v paralelnih disciplinah sta prvaka v paralelnem veleslalomu postala ista kot na prejšnjem pred dvema letoma v ameriškem Park Cityju. Drugo zaporedno zlato sta osvojila Rusin Nemka. Srebrni odličji sta romali za vrat Italijanain Rusinje, bronasti sta osvojila Rusin Avstrijka, slednja spet tekmuje po dveh letih premora.Še posebej razburljiv je bil moški veliki finale, Loginov je za samcato stotinko ugnal 40-letnega Fischnallerja. Slovenskemu taboru se uvodni dan bojev na progi Jasa ni izšel z sijajem kakšne žlahtne kovine, tekmovalci gostiteljice prvenstva so bili slabši od pričakovanj. V izločilne boje se je uvrstil le branilec srebra oziroma naslova svetovnega podprvaka iz Park Cityja, ta je na koncu zasedel 13. mesto. V osmini finala ga je v ponovitvi osmine finala z olimpijskih iger leta 2018 v Pjongčangu za 17 stotink sekunde premagal olimpijski prvak, ŠvicarRogla je seveda za slovenske deskarje, še posebej za tiste iz Celja, domača baza, a ima tudi svoje posebnosti. »Proga na Rogli je takšna, kot je. Ne preveč zahtevna, razlike na njej so majhne, odločajo malenkosti. Pred osmino finala sem si izdelal načrt, kje napasti, izpolnil sem ga, a bilo je premalo. V zgornjem, položnem delu, sem vedno počasen, morebiti mi manjka še kakšen kilogram telesne teže, srednji del mi je lepo uspel, v spodnjem pa je bila v zadnjih treh vratcih tekmečeva proga hitrejša, tam sem izgubil zmago. Sneg je bil sicer popolnoma drugačen, kot tisti, na katerem smo trenirali, bolj trdo je bilo,« je navrgel Tim Mastnak.V kvalifikacijah so bili neuspešniin. Košir (+1,28) je bil na koncu 21., za uvrstitev med najboljših šestnajst, ki so nadaljevali tekmovalno deskanje, je zaostal 23 stotink sekunde. »Pogoji so bili odlični, vsak tekmovalec je lahko odpeljal svojo najboljšo vožnjo. Meni je v vsaki zmanjkala malenkost do te popolne vožnje, kar na koncu v deskanju pomeni, da nisi med najboljših 16,« je ocenil Košir.Marguč je napako storil že v prvi vožnji in z 19. mestom na modri progi ostal brez druge vožnje v kvalifikacijah. »Do polovice proge je bilo vse videti zelo v redu, a nato me je preprosto odneslo in tekme je bilo zame prehitro konec,« je dejal Marguč. Glavan je bil po napaki na modri progi v drugi vožnji kvalifikacij na koncu 31. (+5,81), Goltesova je bila že v prvi vožnji na rdeči stezi (21.) prepočasna za nadaljevanje kvalifikacij. Slovenski deskarji, predvsem udarna trojica, in deskarka bodo imeli popravni izpit danes, SP se bo končalo s paralelnim slalomom.Na Rogli pa le ne nastopa dvakratna svetovna prvakinja, Čehinja. Kot razlog je navedla poškodbo, podrobnosti pa ni razkrila. »Pripravljala sem se za preizkušnji in se veselila nastopa na SP, a ne morem niti zaključiti raztezanja, kaj šele, da bi desko odnesla na štart,« je sporočila.