Barada bo storil vse, da bo prijetno presenetil Smrekarja

Člani izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) so na seji v Ljubljani za vodjo naše reprezentance na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu od 4. do 20. februarja prihodnje leto določili Tomaža Barado, predsednika strokovnega sveta OKS za vrhunski šport. O igrah, ki bodo na sporedu čez pet mesecev, danes niso veliko govorili, imenovali so le vodjo reprezentance. Na čelu ekipe bo Barada.



Nekdanji vrhunski športnik je v svoji karieri dosegel izjemne rezultate v tekvondoju in kikboksu, v katerih je večkrat postal evropski in svetovni prvak. Še preden so ga imenovali za podpredsednika krovne slovenske športne organizacije, je prejel tudi častno listino OKS. V glasovanju je bil proti predlogu, da Barada postane vodja ekipe, le Enzo Smrekar, podpredsednik OKS in predsednik Smučarske zveze Slovenije, dva člana IO OKS pa sta se vzdržala.



»Zame je to imenovanje velika čast. Stopil sem v velike čevlje. Miroslav Cerar je kot eden od najuspešnejših športnikov v zgodovini zelo uspešno vodil reprezentanco letos na igrah v Tokiu. Ocenjujem pa, da imam dovolj znanja in izkušenj, da bom lahko pripomogel k uspešnemu nastopu Slovenije v Pekingu. Smrekar, ki vodi SZS, sicer meni, da bi moral ekipo na zimskih igrah voditi kdo, ki prihaja iz zimskih športov. Delal bom na tem, da ga bom na koncu prijetno presenetil,« je po seji izjavil Barada.



Ob koncu seje so govorili o pravilih, ki bodo na dnevnem redu izredne skupščine 30. septembra. Uvodoma so izrazili nasprotovanje predlogu novele zakona o igrah na srečo. Člani IO OKS so izrazili podporo spremembam davčne zakonodaje, ki povečuje možnosti financiranja športa. To je ena od osmih točk, ki jih je zakonodajalcem predlagal slovenski strokovni svet za šport.

