Generalka Kraftu, Peter Prevc na čelu jate Slovencev

Anže Lanišek je eden kandidatov za kolajno. FOTO: Christof Stache/AFP



Hrgota: Peter je opravil vsak skok bolje

Avstrijecje bil najboljši v kvalifikacijah na veliki skakalnici na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju. Za skok dolg 127 metrov je prejel 143,5 točke in za vsega 1,3 točke ugnal Norvežanaki je s 133,5 metra dosegel najdaljši skok kvalifikacij. Nemec127,5 m) je zaostal 2,7 točke.Zelo dobro je nastopils šestim dosežkom kvalifikacij in skokom dolgim 129 metrov. »Po dolgem času en zelo dober rezultat. Skoki so boljši, tudi skok v kvalifikacijah je bil zelo dober. Malenkost sem imel tudi sreče s pogoji, a to vse je samo dobra popotnica za jutri,« je po kvalifikacijah povedal Prevc.Ostali Slovenci so bili daleč od najboljših, a so se vsi uvrstili na tekmo in jih glavna naloga čaka v petek. Junak slovenskega tabora z male napraveima še vedno težave s poškodbo hrbta, skok dolg 118,5 metra pa je zadostoval za 17. oceno kvalifikacij.je pristal pri 119 metrih in bil 21.,pa je skočil 115 metrov in bil 26.Za kvalifikacije velja, da so bile izredno izenačene, saj je bilo med prvim Kraftom in 12. Nemcemki je na tej napravi slavil na novoletni turneji, manj kot 10 točk razlike. Poljak, ki je v Oberstdorfu postal svetovni prvak na manjši napravi, je bil v kvalifikacijah četrti.Selektorje povedal: »Peter je opravil vsak skok bolje, napravil je napredek od včeraj. Bor ima še vedno malo težav, to bomo skušali do jutri odpraviti. Cene je po dobrih skokih včeraj in danes v poskusni seriji naredil malce večji kiks v kvalifikacijah. A bolje danes kot jutri. Anže ima težave s hrbtom, a se bomo potrudili in ga zacelili do jutri.«