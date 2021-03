Najdlje je poletel Marcel Stržinar: 225,5 metra

Danes je bil na sporedu drugi preizkus letalnice bratov Gorišek v Planici, na kateri se bo od srede do nedelje odvijal zaključek sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih. Najdlje je danes poletel Marcel Stržinar, 19-letni član Žirov, ki je v prvi seriji pristal pri 225,5 metra.



Daljavo druge serije je z 214 metri postavil član Stol Žirovnica Marcel Rep, prek 200 metrov pa so leteli še Matevž Samec (207), Rok Tarman (207), Andraž Pograjc (206), Nik Fabjan (206), Gašper Brecl (203) in Nik Fabjan (202).

Na potezi je Hrgota

Slovenska skakalna reprezentanca je danes ostala brez dveh članov. Na današnjem testiranju za covid-19 je bil rezultat testa Jerneja Presečnika pozitiven, zaradi tveganega stika pa v Planici ne bo mogel nastopiti niti Tjaš Grilc. Oba tekmovalca sta že zapustila reprezentančni hotel, njuni zamenjavi bo slovenski glavni trener Robert Hrgota imenoval na sestanku vodij ekip.



V Planici bodo v sredo ob 16. uri kvalifikacije, tekme posameznikov bodo v četrtek (15.00), petek (15.00) in nedeljo (10.00), v soboto ob 10. uri pa bo na sporedu ekipna preizkušnja.

