Nejc Štern prižgal luč v predoru

Uvod v novo sezono svetovnega pokala v smučarskem teku kakšnega posebnega zasuka na prizorišču v Ruki na Finskem med najboljšimi ni prinesel. Na vrhu ostajajo tako v moški konkurenci kot ženski tekmovalci iz nordijskih dežel. Med dekleti prevladujejo očitno Švedinje, med karavano fanto so neuničljivi norveški vikingi.

Slovenska zasedba je realno daleč od najboljših, luč v mračnem predoru je prižgal 21-letni Nejc Štern, ki se je v današnjem šprintu edini iz naše reprezentance uvrstil v izločilni del tekmovanja. V svoji četrtfinalni skupini je zasedel 4. mesto in si tako na premieri zime za skupno 19. mesto priboril prve točke. Slednje so pripadle tudi Mihi Šimencu, 42. v kvalifikacijah, saj te pripadajo petdeseterici udeležencev. Tako jih je osvojila tudi Eva Urevc, toda za njo je uvrstitev na 38.mesto – podobno kot za Šimenca – slabša od že dosežene ravni v preteklosti.

»Z današnjo tekmo sem zelo zadovoljen. Vse je šlo po načrtu, počutil sem se super. Malo bolje bi lahko odtekel v četrtfinalu, ampak sem zadovoljen s prvo tekmo. Čez sezono se bomo še izboljšali. Današnji dosežek pa je posledica trdega dela čez celo poletje,« je poudaril najvišje uvrščeni slovenski reprezentant v tem šprintu.

Zmage se je veselil šampion norveškega teka Johannes Hosflot Klæbo pred rojakom Erikom Valnesom, tretji je bil domači finski adut Laurii Vuorinen. V ženskem šprintu se je najbolje odrezala Švedinja Johanna Hagstrøm, 2. mesto je osvojila Norvežanka Julie Myhre, nato pa sta se razvrstili še dve švedski tekačici Maja Dahlqvist in Jonna Sundling.