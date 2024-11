Petra Majdič: Ni vse slabo, a rezultati bodo prej kot slej boljši

Konec novembra se bo začela nova sezona svetovnega pokala v smučarskem teku. Slovenska reprezentanca v zadnjih dveh sezonah ni posegala po najvišjih mestih, a po mnenju najboljše slovenske smučarske tekačice vseh časov Petre Majdič vse ni slabo; kot je dejala za STA, smo v času, ko je ta šport zopet v vzponu.

Odkar je v zadnjih dveh letih njena naslednica Anamarija Lampič prestopila v biatlon, se slovenski tekači in tekačice na smučeh niso redno uvrščali na najvišja mesta na tekmah najvišje ravni. Tudi minula sezona, ki so jo sicer zaznamovale še zdravstvene težave, ni šla po željah slovenske reprezentance.

Pred novo sezono Majdič zagotavlja, da kljub slabšim rezultatom v slovenskem smučarskem teku ni vse slabo. »Če govorimo o rezultatih, zagotovo trenutno niso na blesteči ravni. A če gledamo popularizacijo teka na smučeh v Sloveniji, cenovna dostopnost in športni centri, ki omogočajo kar nekaj tekaških prog, govorijo zase,« je ocenila.

»Vidnih je vedno več tekačev v lokalnih okoljih in centrih, tako da ne gre za tako slabo situacijo, kot jo kdo vidi ali bi želel predstaviti,« je v pogovoru za STA dejala nekdanja tekačica.

»V celoti je tek na smučeh v vzponu. Treba je razumeti, da ko dobimo veliko maso ljudi, ki se s tem ukvarjajo, bodo tudi prej kot slej prišli boljši rezultati na mednarodni ravni. Mislim, da smo trenutno v tej inerciji, ko se spet vse dviguje,« je o trenutnih razmerah tega športa v Sloveniji dejala dobitnica bronaste medalje z olimpijskih iger v Vancouvru 2010.

Kot je dodala trikratna dobitnica malega kristalnega globusa za skupni seštevek sprinta, je trenutna težava majhno število tekmovalcev v članski kategoriji. »Od 16. leta naprej je osip tekmovalcev prevelik. Zelo zadostno je število tekmovalcev v nižjih starostnih kategorijah, tako da bo verjetno treba počakati še nekaj let, da se naredi naravna selekcija, kar se bo takrat gotovo rezultatsko poznalo.«

»Strokovni štab je kar obsežen, a če želiš postati eden najboljših na svetu, ga potrebuješ. Ravno v tem obdobju, ko je nekoliko manj tekmovalcev, se morajo osredotočiti na ustvarjanje naslednikov, vpeljati nove ljudi. Nimamo mladih trenerjev, njih je treba izobraziti, vzgojiti, jih pripeljati na to raven, da bodo lahko trenirali nove vrhunske tekmovalce, ko bodo prišli,« še pravi Majdič.

Ola Vigen Hattestad bo še tretjo sezono bdel nad slovensko reprezentanco. FOTO: Jure Eržen/Delo

Ola Vigen Hattestad še tretjo sezono prvi mož

Nad člansko slovensko reprezentanco bo letos še tretjo sezono zapovrstjo bdel nekdanji norveški smučarski tekač Ola Vigen Hattestad. V ekipi A bo imel na voljo Evo Urevc, Anjo Mandeljc, Miho Šimenca, Miho Ličefa in mladega Nejca Šterna, ki je lani presenetljivo poskrbel za najboljšo slovensko uvrstitev.

Ob tem bodo B ekipo sestavljali mladi tekači Anže Gros, Vili Črv in Boštjan Korošec, medtem ko so v ekipi C še nekaj let mlajše tekačice Lucija Medja, Nika Ljubič in Tia Janežič.

Uspešne rezultate so ob Majdič v zgodovini tega športa v Sloveniji dosegale predvsem tekačice, tudi v zadnjem obdobju pa se teka na smučeh po njenih besedah med mladimi udeležuje več deklic kot fantov. »Konkurenca je prisotna že v osnovni šoli v zgodnjih letih ... Na primer v Dolu pri Ljubljani je med sedmim in desetim letom starosti tudi po 20 deklic v skupini.«

Dvakratna dobitnica medalj s svetovnih prvenstev (srebro iz Sappora 2007 in bron iz Osla 2011) sicer ni več povsem vpletena v smučarski tek.

»V funkcionarskem pogledu oziroma strukturi nisem vpletena, sem pa zagotovo največji promotor teka na smučeh. Na drugih področjih, kjer delujem, sem še vedno precej prisotna na tekaških smučeh.«

Zdaj 44-letnica in mama dvema hčerkama je po športni upokojitvi zaplavala v podjetniške vode in je direktorica podjetja Nordic by Petra Majdič.

»Organiziramo dogodke, veliko večino v zimskem obdobju ravno v teku na smučeh, biatlonu ... za podjetja, da krepijo skupinski duh. Tek na smučeh predstavljamo kot zdravo, zabavno in dostopno rekreacijo. Žanjemo velike uspehe in verjamem, da je to eden od načinov promocije tega športa.«

Kljub temu še najde čas, da pospremi mednarodne tekme. »To je neka poklicna deformacija. Precej dobro sem obveščena s pomočjo moderne tehnologije, ko lahko kjerkoli in kadarkoli prebrskaš splet in pogledaš rezultate. Prizorišča so precej podobna kot takrat, ko sem še tekmovala in hitro mi je jasno, kakšni so časi, razmere in podobno.«

V karieri je dosegla 24 zmag v svetovnem pokalu, 47-krat pa je stopila na oder za zmagovalke. Tudi danes še vedno teče na smučeh. »Morda v zadnjih desetih letih nekoliko manj zaradi otrok, saj sem bila predvsem mama oziroma poslovna ženska, zdaj pa je tega spet več. Veselim se časa, ko z družino ali sama stopim brez ure na roki ali časomerilca na smuči za sprostitev.«

Tekmovalnosti v svojem športu pa trikratna slovenska športnica leta ne pogreša. »Nikoli je nisem. Že od tistega trenutka, ko sem zaključila kariero, je nisem pogrešala in jo tudi do današnjega dne ne.«

Na smučeh se dobro znajdeta tudi njeni hčeri: »Znata dobro teči na smučeh, a če želiš na koncu doseči vrhunske rezultate ali se ukvarjati s tem športom več kot deset let, moraš imeti v sebi tudi eno iskrico. Sam moraš najti ogenj, ga prižgati, tega ne more zate narediti nihče drug. Če to imata, bo pokazal čas,« je zaključila nekdanja vrhunska tekačica.