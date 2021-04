Nekoč pri Tini Maze, zdaj pri Petri Vlhovi

Petra Vlhova je junakinja zadnje smučarske zime. FOTO: Matej Družnik/Delo

Zanimivi sta poti športni poti alpskih smučarkin. Med seboj sta si kar podobni, zlasti v primerjavi evforij, ki sta jima prav ti dve junakinji belih strmin z dosežki in s prepoznavnostjo botrovala vsaka v svojem okolju. Prihajata iz majhnih držav – Slovenije in Slovaške – ki ju po svetu pogosto zamenjujejo, smučarski krogi pa seveda dobro vedo, za kateri deželi natančno gre. Dosedanji trener slovaške šampionkeje nekoč delal s Tino Maze, zdaj pa bi prav podobo pot lahko ubral tudi, strokovnjak iz italijanskega govornega prostora v Švici.Po navedbah smučarskega spletnega portala v naši zahodni soseščini neveitalia.it je namreč prav Pini z naskokom prvi kandidat za trenersko mesto letošnje zmagovalke v skupni razvrstitvi svetovnega pokala. Pini je vodil našo šampionko med zimo 2013/14, in sicer v njenem drugem delu, ko je v Sočiju osvojila dve zlati olimpijski kolajni. Na svoji trenerski poti je delal tudi s Švicarko, nazadnje udarno tekmico Vlhove za veliki globus, Špankonazadnje je bil strokovni komentator smučarskih tekem na švicarski televiziji. Sodeč po navedbah omenjenega portala pa v vlogi vodje servisa ne bo več italijanskega deleža:bo zamenjal, ki je nazadnje delal z, pred tem pa sLivio Magoni? V smučarskih krogih že namigujejo, da imam pogodbo pri bogati švicarski zvezi, hkrati naj bi bil resen kandidat za vodenje rojakinje, še naprej pa ostajajo v zraku tudi napovedi, da bi se lahko priključil bodisibodisi, morda pa kar obema skupaj. Pri naši smučarski zvezi so sicer napovedali manjšo spremembo prav pri ženski alpski ekipi, v dveh tednih naj bi odpravili vsa ugibanja, ob tem pa so v sporočilu za javnost zapisali, da se pogovori okrog sprememb sučejo v pozitivno smer ...