Nemci in Avstrijci izrinjajo Ljubno

Novoletna turneja za smučarke skakalke dobiva obliko s sodelovanjem Ljubnega ob Savinji z avstrijskim Beljakom. Vse bolj očitno pa je, da gre za donosen posel in Nemci in Avstrijci najavljajo svojo turnejo že za sezono 2023/24.

Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, sta nemška in avstrijska smučarska zveza že potrdili izvedbo turneje 2023/24. Nemci se bodo predstavili z istima skakalnicama kot v moški konkurenci, torej Oberstdorfom in Garmisch-Partenkirchnom. Le vrstni red nastopov je v primerjavi z moško serijo zamenjan.

V Avstriji prirediteljev še niso potrdili. Zapisali so, da se dogovarjajo z več partnerji. V avstrijski zvezi so potrdili le, da si želijo dolgoročno visokokakovostno prireditev, ki bo primerljiva s tradicionalno moško turnejo. To v Avstriji gostita Innsbruck in Bischofshofen.

Med pobudniki novoletne turneje so bile v zadnjih letih prav skakalke same. V letošnji, pa tudi v prihodnji sezoni, se je porodila ideja o organizaciji tekmovanj v Ljubnem in v Beljaku, kot možen partner se je v nadaljevanju pri razvoju prireditve dolgo omenjal tudi italijanski Val di Fiemme.

Kakšen bo končni dogovor ostaja odprto. Možni so tudi premiki v organizaciji in iskanju terminov, saj so se predstavniki avstrijske in nemške zveze na pogovorih z Mednarodno smučarsko zvezo zavzeli za podporo še druge serije ženskih tekem v svetovnem pokalu, ki bo na sporedu v kasnejšem terminu.