Nemki globus, Anamarija za konec brez presežka

Nemka Franziska Preuss je zmagovalka biatlonskega svetovnega pokala 2024/25. Do naslova je na slovitem Holmenkollnu prišla v neposrednem dvoboju s Francozinjo Lou Janmonnot v zadnjem krogu tekme s skupinskim štartom, ko je francoska biatlonka padla, nemška tekmica pa jo je nato z zmago prehitela v skupnem seštevku te predolimpijske sezone.

Vsaka si je sicer privoščila po eno napako na strelišču in v zadnji krog sta odšli skupaj z védenjem, da bo zmagovalka tekme tudi zmagovalka svetovnega pokala.

Taktiziranje vodilnih je Švedinji Elviri Öberg omogočilo, da se je na 2,5-kilometrskem zadnjem krogu vključila v boj za prvo mesto. A le do zaključka. Kakšnih 500 metrov pred ciljem je Nemka spet napadla, v levem zavoju pa se je Francozinja spotaknila in 31-letni Nemki omogočila pot do zmage brez boja na zaključni ravnini. Po padcu je Francozinjo prehitela še omenjena Švedinja.

Na finalu v Oslu je Preussova v petek zmagala z dvema desetinkama naskoka pred Janmonnotovo, v soboto je slavila Francozinja, v nedeljo spet Nemka. Slednja je šesta nemška zmagovalka skupnega seštevka in prva po Lauri Dahlmeier v sezoni 2016/17.

Edina Slovenka na tekmi Anamarija Lampič je strelski nastop odprla z eno napako in šla v smučino kot 20. ter se nato močno popravila. A do konca je skupaj zgrešila kar devet tarč in zasedla 28. mesto. Sezono je končala na 23. mestu, kar je slabše kot v prejšnji zimi, ki jo je sklenila kot 17.