Neporaženi Rus naslednji tekmec Uroša Jurišiča

Slovenski mojster mešanih borilnih športovbo konec tega meseca prestal ognjeni krst še na spektaklu poljskega združenja KSW, ki velja za eno od najmočnejših v Evropi. Na prireditvi v Lodžu se bo pomeril s prav tako vrhunskim ruskim borcemOba sta še neporažena; 28-letni Ljubljančan ima v svoji statistiki enajst zmag (10 s prekinitvijo), leto mlajši Moskovčan pa trinajst (10 s prekinitvijo). »Komaj čakam, da stopim v kletko organizacije KSW. Vso kariero že trdo garam, da bi postal prvak v tako močnem združenju,« je poudaril Jurišič.O tem, da bo še dvanajstič zapored borišče zapustil kot zmagovalec, niti najmanj ne dvomi. »Verjamem, da sem med vsemi borci v KSW najboljši v velterski kategoriji (do 77 kg). Kdor meni drugače, lahko to (raz)rešiva kot prava športnika,« je še dejal ljubljanski as, ki je znova tudi izkoristil priložnost, da je izzval hrvaškega prvaka(18 zmag, 3 porazi).