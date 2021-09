Nič več selitev na Gorenjsko, Zlata lisica bo imela rezervno traso

Maribor je tradicionalna postaja alpskih smučark. FOTO: Tadej Regent

Snežna kontrola zlate lisice. FOTO: Tadej Regent

Srečko Vilar pozdravlja rešitev. FOTO: Tadej Regent

Mariborsko podjetje Marprom, ki trenutno še vedno upravlja s smučišči na Pohorju, bo v prihodnjih tednih začel urejati novo smučarsko progo, na katero bi lahko v primeru pomanjkanja snega na Snežnem štadionu preselili Zlato lisico, piše Večer. S tem se želijo izogniti selitvam tekme svetovnega pokala alpskih smučark v Kranjsko Goro.V zadnjih štirih letih so tradicionalno tekmo svetovnega pokala morali zaradi neugodnih vremenskih razmer in pomanjkanja snega seliti kar trikrat, zato so se odločili poskrbeti za rezervni načrt. V igri je bilo več variant, na koncu pa so se odločili za traso, ki bi se začela na vrhu nekdanje vlečnice Habakuk, se nadaljevala po desni strani mimo koče Luka, nato pa se nižje pri Špelcinem logu priključila obstoječi progi, ki jo bodo s sečnjo dela gozda razširili in jo končali na Trikotni jasi.Kot je povedal direktor Marproma, bodo še vedno delali vse, da bi bila Zlata lisica na Snežnem štadionu, a jih je zadnjih sedem zim naučilo, da od zgoraj do Trikotne jase nimajo težav z izdelavo snega, nižje pa jim temperaturna nihanja izdelani sneg sproti pobirajo.Najboljša in še vedno dolgoročna rešitev za rezervno progo je smučišče Bolfenk z nadaljevanjem na progo Jonatan, a je povezana z največjim finančnim vložkom. Majhenič ocenjuje, da bi naložba v vmesno postajo vzpenjače na cilju Jonatana stala okrog 2,5 milijona evrov, tega pa si trenutno ne morejo privoščiti, saj so v zadnjih dveh zimah s smučarsko sezono pridelali več 100.000 evrov izgube.Druga možnost, ki so jo preigravali skupaj s predstavniki Alpskega smučarskega kluba (ASK) Branik in Mednarodne smučarske zveze (Fis), je bila ureditev proge pod sedežnico Poštela, a bi tudi ta vložek znašal vsaj 1,2 milijona evrov, ob tem pa bi bila takšna proga po mnenju Majheniča prezahtevna za rekreativne smučarje. Direktor Marproma ocenjuje, da jih bo zdaj dogovorjena rezervna varianta stala 300.000 evrov, pripravljena pa bo do sredine novembra.Čeprav je bilo načrtovano, da upravljanje žičniških naprav in smučišč na Mariborskem in Areškem Pohorju že pred novo zimsko sezono prevzamejo Športni objekti Maribor, jo bo zelo verjetno znova izpeljal Marprom. Njegov direktor se zelo veseli, saj so tudi po zaslugi turističnih bonov v predprodaji prodali že okoli 1600 sezonskih vozovnic, kar je 200 več kot v celotni lanski sezoni.Majhenič verjame, da bo letošnja zima najboljša v zadnjih letih, da se sploh lahko pripravljajo na novo smučarsko sezono, pa se po njegovem gre zahvaliti tudi državi, od katere so dobili pomoč v višini okoli 700.000 evrov. »Če nam država zaradi epidemije ne bi pomagala, mi letošnjega leta ne bi več preživeli,« je za Večer še poudaril Majhenič.Da nova proga ne bo imela težav pri pridobivanju vseh potrebnih dovoljenj Fis, je zagotovil generalni sekretar Zlate lisice. Kot je povedal, je njihova delegacija po koncu lanske sezone že dvakrat obiskala Pohorje in meritve na terenu so pokazale, da bo nova proga izpolnjevala vse pogoje za izvedbo tekme za svetovni pokal.»Z veseljem podpiramo to rešitev, ki povečuje možnosti, da bo 8. in 9. januarja naslednje leto, ko sta na sporedu spet dva veleslaloma, Zlata lisica ostala na Mariborskem Pohorju,« je povedal Vilar.