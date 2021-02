Nika Križnar spet v igri za stopničke, dobro tudi Špela Rogelj

Japonska smučarska skakalka(115,3 točke) vodi po prvi seriji tekme za svetovni pokal v avstrijskem. Drugo mesto zaseda Norvežanka(113,8), tretja pa je kot najboljša Slovenka Nika Križnar (113,4). V finalu bodo nastopile še štiri slovenske skakalke.(107,1 točke) bo v drugi seriji napadla z desetega mesta, potem ko je skočila 90 metrov in izkoristila dobre vetrovne razmere.(103,2) se v prvi seriji v nekoliko težjih pogojih ni znašla najbolje. Z 80,5 metra dolgim skokom po polovici tekme zaseda 15. mesto.V finalu bosta nastopili še(99,0) in(94,5). Po prvi seriji zasedata 20. oziroma 26. mesto.Žirija je imela v prvi seriji precej dela z močnim vzgornikom. Znižanje naletnega mesta in težave v zraku so od finala oddaljile(87,3), ki je tekmo končala na 34. mestu.