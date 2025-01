Odličen dan v Oberstdorfu: novo slavje in skupna zmaga Nike Prevc

Novoletna turneja za smučarske skakalke se je za Slovenijo razpletla izvrstno, Nika Prevc je z 11. zmago v karieri potrdila skupno zmago na turneji dveh večerov, na vrh se je povzpela s četrtega mesta po prvi seriji. Slovenski uspeh je dopolnila Ema Klinec s 6. mestom.

V prvi seriji Nika Prevc ni bila povsem pri vrhu, a so bile razlike majhne, v drugi pa je po znižanem zaletnem mestu dobro izkoristila točkovni bonus in z lepim telemarkom pri 134,5 metrih skočila na sam vrh. Tekmice ji niso bile kos, pritiska ni zdržala niti vodilna po prvi seriji Selina Freitag in Prevčeva se je veselila zaslužene zmage. Dobro se je odrezala tudi Ema Klinec, ki je bila že po prvi seriji šesta, v drugi pa ohranila to mesto.

»Navdušena sem, v kvalifikacijah sem bila premalo sproščena, s skokom v drugi seriji pa sem res zadovoljna, sprostila sem se in uživala. Za leto 2025 si ne želim postavljati ciljev, želim si le, da bom še naprej skakala dobro in upam, da bo to prineslo tudi zmage,« je po uspehu povedala zmagovalka novoletne tekme v Oberstdorfu.

Prevčeva je prepričljivo postala tudi skupna zmagovalka turneje dveh večerov, ponovila je lanski uspeh. V tej sezoni je slovenska šampionka že pri štirih zmagah in se bliža tudi rumeni majici vodilne v skupnem seštevku, ki jo zaenkrat še nosi Katharina Schmid.

Prva serija

Po prvi seriji druge tekme je v vodstvu Selina Freitag, ki je pristala pri 131 metrih in je zbrala 153,5 točke. Nika Prevc na četrtem mestu še ne zaostaja veliko, z doseženimi 122 metri je zbrala 149,7 točke in ima dobro izhodišče za napad na stopničke, morda celo na zmago.

Visoko je tudi Ema Klinec, s 121 metri po prvi seriji zaseda 6. mesto. V prvo serijo se izmed Slovenk niso uvrstile na 42. mestu Ajda Košnjek (94,5 m, 70,8), na 43. Tina Erzar (94,5 m, 69,3) in na 45. Katra Komar (87,5 m, 68,2).

Glavni tekmici za skupno zmago Prevčeve sta Eirin Maria Kvandal in Eva Pinkelnig, obe po prvi seriji zaostajta za slovensko šampionko. V finale se je uvrstila še Taja Bodlaj, po prvi seriji zaseda 27. mesto.