Nika Prevc tretja, na tekmi le še Ema Klinec

V Garmisch-Partenkirchnu so pod streho spravili kvalifikacije za jutrišnjo prvo tekmo tako imenovane turneje dveh večerov. Najboljša Slovenka je bila Nika Prevc, ki je z nižjega zaletišča poletela 127,5 metra daleč, kar jo je uvrstilo na tretje mesto.

Branilko lovorike, ki je na uradnem treningu zablestela s skokoma, dolgima 143 in 143,5 metra, s katerima je kar za 10 in 10,5 metra preskočila svoj lanski rekord skakalnice, sta ugnali le prvouvrščena Nemka Selina Freitag (132,5 m) in drugouvrščena Norvežanka Eirin Maria Kvandal (135 m). Zanesljivo se je skozi kvalifikacijsko sito prebila tudi naša rekorderka Ema Klinec, ki je s 126,5 metra zasedla šesto mesto.

Obilo smole je imela mladinska olimpijska prvakinja Taja Bodlaj (115 m), ki je z 31. mestom nastop na tekmi zgrešila za vsega 2,1 točke, kvalifikacijska letvica pa je bila previsoka tudi za preostale tri slovenske reprezentantke Ajdo Košnjek (117 m/33. mesto), Tino Erzar (111,5 m/36. mesto) in Katro Komar (107,5 m/43. mesto).

Jutrišnja tekma se bo začela ob 16.20.