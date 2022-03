Nika Prevc mladinska svetovna prvakinja, srebro za Tajo Bodlaj

Za slovensko zastopstvo se tekma smučarskih skakalk na mladinskem svetovnem prvenstvu v Zakopanah skorajda ne bi mogla razplesti bolje. Nika Prevc (99 m in 99,5 m) se je namreč ovenčala z zlato lovoriko, njen podvig pa je s srebrno kolajno dopolnila Taja Bodlaj (97,5 m in 98 m).

Nika Prevc, ki je vodila že po prvi seriji, je tako postala druga slovenska mladinska svetovna prvakinja po Niki Križnar, ki je bila najboljša leta 2018 v Kanderstegu. Nadarjena skakalka kranjskega Triglava, ki bo čez dvanajst dni dopolnila 17 let, je imela na koncu natanko deset točk naskoka pred komaj 15-letno Bodlajevo iz NSK Tržič FMG, ki je minulo nedeljo v Planici postala mladinska državna prvakinja v konkurenci do 16 let. Bronasto odličje si je na Poljskem priskakala Kandčanka Alexandria Loutitt (94 m in 95,5 m).

Zelo dobro se je v Zakopanah odrezala tudi Jerneja Repinc Zupančič (90 m in 98 m), ki je zasedla peto mesto, v finalu pa je od naših nastopila tudi Nika Vetrih (80,5 m in 83 m), ki je pristala na 22. mestu.