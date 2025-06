Občudoval je piramide in se čudil prometu, nato dodal novo kljukico

V nadaljevanju preberite:

Anže Lanišek minule sezone za svetovni pokal v smučarskih skokih ne bi mogel končati na lepši način. Na velikem finalu v Planici je namreč za tri metre izboljšal osebni in klubski rekord (247,5 m), s katerim si je tlakoval pot do blesteče zmage – že svoje osme med elito in krstne na letalnicah. Z njo se je kot najboljši Slovenec v skupni razvrstitvi povzpel na visoko končno četrto mesto. Preberite si, kaj je 29-letni Domžalčan, sicer član SSK Mengeš, povedal o pripravah za olimpijsko sezono 2025/26, novih pravilih, kontroli opreme, zasluženem oddihu v Egiptu ...