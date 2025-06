Razlika v delu z ženskami in moškimi? Včasih ne govorimo o istih stvareh

Potem ko je Bernhard Metzler po koncu sezone nepričakovano odstopil kot glavni trener avstrijske ženske reprezentance v smučarskih skokih, so vodilni možje na zvezi za selektorja hitro imenovali njegovega pomočnika Thomasa Dietharta. »Zavedam se, da sem obul velike čevlje. Pritisk bo velik že zaradi olimpijske sezone, vendar pa ta ne bo le na meni, temveč na vseh v ekipi,« je 33-letni Avstrijec izjavil, potem ko je prevzel vodenje Eve Pinkelnig in njenih reprezentančnih kolegic.

Kot je pojasnil, ne bo odkrival tople vode. »V ospredju je individualno delo, do vsake tekmovalke namreč pristopam posebej. Če bo vse delovalo tako, kot sem si zamislil, bomo lahko uspešni,« je Diethart razložil, kako se je lotil dela. Na vprašanje, kakšna je razlika v delu z moškimi in ženskami, je odvrnil, da je ena od redkih v komunikaciji. »Včasih se izkaže, da ne govorimo o istih stvareh. To sem opazil v zadnjih štirih letih, kolikor delam z dekleti,« je razkril nekdanji vrhunski skakalec.

Thomas Diethart je zablestel v sezoni 2013/14, v kateri si je priskakal zlatega orla. FOTO: Marko Feist

Podpira zamisel o združevanju moških in ženskih tekem. »Menim, da si dekleta zaslužijo več pozornosti. A to je vse del procesa, ženska tekma prihodnje leto na letalnici v Planici pa bo naslednji korak v pravo smer,« je še dejal Diethart, ki je kot tekmovalec največje uspehe dosegel v sezoni 2013/14, ko je osvojil tudi zlatega orla za skupno zmago na novoletni turneji.