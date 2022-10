Niki Prevc kar dva naslova mladinske državne prvakinje na Ljubnem

Izjemno obetavna smučarska skakalka Nika Prevc se je minuli konec tedna ovenčala z dvema naslovoma »poletne« (mladinske) državne prvakinje. Potem ko je bila 17-letna skakalka kranjskega Triglava v soboto na Ljubnem prepričljivo najboljša v konkurenci do 18 let, je 24 ur pozneje na 90-metrski napravi pod Rajhovko slavila zmago še med tekmovalkami, starimi do 20 let.

V konkurenci do 18 let sta Prevčevi, mladinski svetovni prvakinji iz Zakopanov, družbo na odru za najboljše delali enako stara Nika Krašovic (SSK Ljubno BTC) in še ne 15-letna Ajda Košnjek (NSK Tržič FMG), ki se je na tekmi med starejšimi mladinkami (do 20 let) izkazala z drugim mestom pred Niko Krašovic.

Omeniti kaže, da na Ljubnem ni bilo prav tako sila nadarjene mladinske svetovne podprvakinje Taje Bodlaj, ki je minuli konec tedna tekmovala na prireditvi celinskega pokala v Lake Placidu, kjer si je priskakala dve četrti mesti in eno peto.

Rok Masle je zmagal med mladinci do 20 let. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Med mladinci do 20 let si je z zanesljivo zmago z nižjega zaletišča na Ljubnem naslov državnega prvaka priskakal Rok Masle (SSK Ilirija), drugi je bil Martin Jekovec (NSK Tržič FMG), tretji pa Anej Razpotnik (SK Zagorje). Jekovec je bil dan prej najboljši na državnem prvenstvu do 18 let, s srebrno kolajno se je okitil Razpotnik, z bronasto pa Kristijan Žerjal (SSK Žiri).