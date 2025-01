Norveška šampionka se je opravičila Avstrijcem

Med nedavno 73. novoletno turnejo v smučarskih skokih so se mnogi spraševali o razlogih za veliko prevlado Avstrijcev, ki so se na koncu po zaslugi Daniela Tschofeniga, Jana Hörla in Stefana Krafta veselili celo trojne zmage. Nekateri so jim tudi očitali, da si pomagajo na nedovoljen način. Na to je med drugimi namigovala tudi nekdanja norveška zvezdnica Maren Lundby, ki je med drugim izjavila, da je premoč rdeče-belo-rdečih skakalcev »bolna« in »sumljiva«.

Zaradi tega je bila na družbenih omrežjih deležna številnih kritik. »Prejela sem ogromno sporočil, med katerimi jih ni bilo veliko prijaznih. Kar nekaj mi jih je pisalo, da sem nora,« je zaupala 30-letna Skandinavka, ki se je opravičila za svoje izjave. »Ne bi smela uporabiti teh besed. Obžalujem, da sem jih izrekla,« je poudarila Lundbyjeva.

Kot je pristavila, je želela zgolj povedati, da so Avstrijci našli nekaj, česar druge reprezentance nimajo. »Ker nihče ni padel na kontroli opreme oziroma nikogar niso diskvalificirali, imajo očitno vse v skladu s pravili,« je razmišljala ena od najuspešnejših skakalk v zgodovini, ki jo zelo zanima, zakaj so Tschofenig, Hörl, Kraft & Co. toliko boljši od drugih.

»Dejstvo je, da skačejo zelo dobro. Več kot očitno so našli tudi odlične 'nastavitve' z opremo. Po odskoku letijo eno nadstropje višje kot njihovi tekmeci,« je še dejala Lundbyjeva, olimpijska šampionka iz Pjongčanga 2018 ter svetovna prvakinja iz Seefelda 2019 in Oberstdorfa 2021.