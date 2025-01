Najboljša Slovenca v svetovnem pokalu št. 1 tudi na DP

Z naslovoma državnega prvaka v smučarskih skokih sta se v Planici zanesljivo ovenčala Nika Prevc in Anže Lanišek, ki sta si pot k zlatima kolajnama tlakovala že v uvodni seriji. Že s prvima nastopoma sta se namreč že občutno odlepila od zasledovalcev.

Medtem ko je Prevčeva (132 m) v uvodni seriji za 10,9 točke preskočila drugouvrščeno Emo Klinec (126,5 m) in kar za 53,9 tretjeuvrščeno Tino Erzar (115,5 m), je Lanišek (136 m) najbližjega zasledovalca Timija Zajca (131,5 m) ugnal za 9,6 točke. Branilec lovorike iz prejšnje sezone Lovro Kos (130 m) je na tretjem mestu za 28-letnim Domžalčanom zaostajal 13,3 točke.

V finalu sta naša najboljša skakalca le še potrdila veliko premoč. Prevčeva je v drugo pristala pri 124 metrih in srebrno Klinčevo (117,5 m) pustila za seboj za natanko 23 točk. Tretjeuvrščeno Erzarjevo (123 m) je na koncu ločilo 79,8 točke. »Želela sem si zanesljive zmage, saj za tekme svetovnega pokala potrebujem najboljše skoke. Med elito pa si želim predvsem sproščenosti, ki je po mojem glavni temelj za uspeh,« je po ubranitvi naslova državne prvakinje razmišljala Prevčeva.

Nika Prevc je zanesljivo ubranila naslov državne prvakinje FOTO: Črt PiksiDelo

Še večji je bil naskok zlatega Laniška, ki je v finalu ponovil daljavo iz uvodne serije in srebrnega Zajca (125 m) premagal kar za 32,1 točke. »Državno prvenstvo sem vzel kot normalno preizkušnjo. Na treningu dobro delujem, na tekmah pa tega doslej v tej sezoni še nisem pokazal, četudi sem bil v Neustadtu in Garmischu četrti. S temi uvrstitvami sem sicer zadovoljen, vem pa, da imam v sebi veliko več. Zavedam se, da sem lahko s svojimi pravimi skoki zraven najboljših ali celo pred njimi,« je po prepričljivi zmagi poudaril Lanišek.

Na odru za najboljše se jima je pridružil Domen Prevc (132,5 m in 125 m), ki je na nehvaležno četrto mesto potisnil Kosa (122 m).

Na Japonsko in Poljsko

Po krajšem tekmovalnem premoru se bosta konec tedna nadaljevali bitki za velika kristalna globusa. Najboljše skakalke se bodo za točke svetovnega pokala na dveh posamičnih preizkušnjah potegovale na veliki olimpijski napravi v Saporu, skakalci pa se bodo med seboj merili na spektaklu v Zakopanah. Na tamkajšnji veliki skakalnici bodo pojutrišnjem na sporedu kvalifikacije za nedeljsko posamično tekmo, v soboto pa bo na njej že po tradiciji ekipna preizkušnja.

V slovenskih taborih imajo na obe prizorišči zelo lepe spomine, tako na Japonskem kot tudi na Poljskem so se namreč veselili stopničk. V Saporu je s tretjim mestom navdušila Nika Vodan (njena soimenjakinja Nika Prevc je – zanimivo – obakrat pristala na desetem mestu), v Zakopanah pa se je slovesne razglasitve najboljših udeležil tretjeuvrščeni Anže Lanišek, ki je prispeval tudi pomemben delež k drugemu mestu naše ekipe (v postavi so bili še Lovro Kos ter brata Domen in Peter Prevc).