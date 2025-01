Schuster opozarja: To bi moral biti znak za preplah za vse druge reprezentance

Avstrijski smučarski skakalci so na nedavni 73. novoletni turneji osvojili tako rekoč vse, kar se je osvojiti dalo. Z Danielom Tschofenigom, Janom Hörlom in Stefanom Kraftom so v končni razvrstitvi tekmovanja štirih skakalnic zasedli prva tri mesta, našim severnim sosedom pa odlično kaže tudi v točkovanju za svetovni pokal, v katerem na vrhu kraljujeta Tschofenig in Hörl.

»To bi moral biti znak za preplah za vse druge reprezentance, kajti avstrijska ni le najboljša, temveč tudi najmlajša. S to ekipo v prihodnjih letih nobena druga ne bo mogla držati stika,« je opozoril Werner Schuster, strokovni komentator pri televizijski postaji Eurosport, ki je med letoma 2008 in 2019 kot glavni trener vodil nemško vrsto.

»V zadnjem obdobju so Avstrijci močno napredovali tudi zaradi strukture in dinamike v reprezentanci. Glede materiala in nastavitev so prav tako v absolutnem vrhu. Tudi zveza zdaj dela odlično. To ni bilo vedno tako. Ko so se pred sedmimi ali osmimi leti znašli v krizi, so stavili na mladost, kar se jim zdaj obrestuje. Če se ozremo na mladinska svetovna prvenstva, je imela Avstrija zadnje štiri prvake od petih,« je pojasnil 55-letni Avstrijec, ki dobro ve, o čem govori, saj se v avstrijski reprezentanci prebija tudi njegov 21-letni sin Jonas Schuster.

Werner Schuster je med letoma 2008 in 2019 kot glavni trener vodil nemške smučarske skakalce. FOTO: Dominic Ebenbichler/Reuters

Svetovni pokal v smučarskih skokih se bo sicer po krajšem premoru prihodnji konec tedna nadaljeval v Zakopanah.