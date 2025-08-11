Norveška skakalca zaradi dresov pred etično komisijo, grozi jima suspenz

Zaradi škandala s prirejanjem dresov na svetovnem prvenstvu v Trondheimu je Mednarodna smučarska zveza (FIS) kaznovala norveška skakalca Mariusa Lindvika in Johanna Andreja Forfanga ter tri športne delavce. Omenjeni so kršili etični kodeks in pravila mednarodne zveze o preprečevanju manipulacije tekmovanj, je pokazala večmesečna preiskava.

Pet mesecev po aferi s prirejanjem dresov norveške reprezentance na domačem SP so znani izsledki preiskave, ki jo je za FIS opravilo zunanje podjetje. To je v petih mesecih zaslišalo 38 prič in preučilo dokaze.

Mednarodna zveza namerava poleg obeh skakalcev kaznovati tudi zdaj že odpuščenega glavnega trenerja Magnusa Breviga, njegovega pomočnika Thomasa Lobbna in serviserja Adriana Liveltena za skupno 18 mesecev ter jim zaračunati sodne stroške. O dokončni sankciji bo odločal etični odbor, so sporočili iz krovne mednarodne zveze. Preostali skakalci Robin Pedersen, Robert Johansson in Kristoffer Eriksen Sundal so oproščeni vseh obtožb, so potrdili pri FIS.

Norveška televizija NRK je že pred tem poročala, da bodo pri mednarodni zvezi suspendirali Lindvika, ki je v nedeljo slavil zmago na poletni veliki nagradi v Courchevelu, in Forfanga, z obema skakalcema pa želijo pri krovni mednarodni zvezi opraviti dodatna zaslišanja.

Robert Johansson je končal kariero. FOTO: Dejan Javornik

Obeta se suspenz

Novico je za NRK potrdil pravni oddelek norveške zveze sindikatov (LO), ki med preiskavo nudi pomoč norveškim smučarskim skakalcem. »Zaključek preiskave podjetja Quest je jasen. Ni našlo nobenih dokazov, da bi naše stranke vedele za manipulacijo in kršenje predpisov,« so v sporočilu za javnost zapisali pri LO. Quest je neodvisno londonsko podjetje, ki je prevzelo preiskavo po škandalu na SP. Upravni odbor FIS naj bi po podatkih LO skakalcema naložil trimesečno kazen, zmanjšano za čas suspenza, in globo v višini 2000 švicarskih frankov.

»Smo presenečeni in razočarani, da je FIS kljub ločenemu mnenju prišel do drugačnega sklepa glede Johanna Forfanga in Mariusa Lindvika. Svet Fisa je potrdil, da sama nista manipulirala z dresi, vendar postavlja zelo stroge zahteve glede tega, kar bi po njegovem mnenju skakalca morala vedeti in narediti,« še piše LO.

Televizija NRK je bila v stiku z direktorjem norveške smučarske zveze Janom Erikom Aalbujem. Ta pravi, da ne bodo komentirali novice, dokler ne uskladijo mednarodne in domače komunikacije o zadevi.

Wellinger prvak?

Bo Andreas Wellinger svetovni prvak? FOTO: Borut Živulović/Reuters

Etični odbor bo izvedel zaslišanja s Forfangom in Lindvikom ter bo določil dokončno kazen. Norveška skakalca sta sicer konec pretekle sezone od 13. marca do 1. aprila odslužila prepoved tekmovanj, odbor pa bo zdaj določil končno sankcijo, ki bo veljala od dneva njene odločitve.

Po zaključku obravnave bo etični odbor najkasneje v 30 dneh objavil svojo odločitev o tem, ali bo kateremu od omenjenih naložil nove sankcije. Pooblastila etične komisije za sankcioniranje vključujejo prepoved nastopanja, finančne sankcije ali črtanje rezultatov.

Športniki ali športni delavci se lahko po odločitvi nato še pritožijo na Športno razsodišče (Cas) v Lozani.

Za zdaj ostaja nejasno tudi vprašanje, ali bo Nemec Andreas Wellinger retroaktivno razglašen za svetovnega prvaka. Wellinger je na srednji napravi končal na drugem mestu za Lindvikom. Lindvik in Forfang sta na SP osvojila kolajne tudi na tekmi mešanih ekip in z moško ekipo. STA