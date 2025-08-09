Nika Prevc v finalu preskočila tri tekmice za novo zmago

Slovenska skakalka Nika Prevc je novo sezono poletne velike nagrade v francoskem Courchevelu začela z zmago. Na prvi preizkušnji je premagala Nemko Selino Freitag in Kanadčanko Abigail Strate.

Prevčeva je bila po prvi seriji s 106,5 metra dolgim skokom četrta, v drugi pa je skočila 124 metrov in z 241,7 točke prepričljivo zmagala, drugo Freitagova je premagala za 17 točk. Stratova, vodilna po prvi seriji, pa je na koncu osvojila tretje mesto.

V finalu najboljše trideseterice sta v Courchevelu nastopili še dve Slovenki, Tinkara Komar (105/107 m) je bila na koncu 11., Maja Kovačič, ki je prvič nastopila na tekmi za poletno VN, pa 17. (97,5/107,5 m).

»Zelo sem zadovoljna z današnjo tekmo. Najprej zato, ker sem v finalni seriji rezultatsko napredovala, sploh pa zato, ker je to moja prva poletna zmaga,« je za Smučarsko zvezo Slovenije dejala Prevc. »Z današnjo tekmo smo lahko zelo zadovoljni. Prav vse tri tekmovalke so na tekmi dosegle svoj najboljši rezultat na tekmah poletne velike nagrade. Tudi mlajši del reprezentance je oddelal super. Žal smo že včeraj zaradi dresa izgubili Niko Vodan, za kar se ji opravičujem. Take stvari se nam ne smejo dogajati,« pa je dodal trener Jurij Tepeš.

Kot so pojasnili pri SZS, je brez tekem v Courchevelu zaradi neustreznega dresa ostala Vodanova. Po novih pravilih vsaka reprezentanca v primeru neustreznega dresa lahko popravlja le en dres; izkušena Vodanova, že zmagovalka Courchevela in tudi rekorderka naprave, se je odpovedala popravilu dresa, vodstvo reprezentance je tako lahko popravilo dres Nike Prevc. S podobnimi težavami so se srečale še reprezentantke ZDA in Poljske, še več takšnih primerov pa je bilo v moškem delu konkurence.