    Zimski športi

    Serijska zmagovalka Nika Prevc zadovoljna tudi s petim mestom

    Malo se bo treba prilagoditi in predvsem umiriti v drugi seriji, ko napadaš z ničle. Če govorimo o Niki Prevc, je napadala preveč, pravi Jurij Tepeš.
    Nika Prevc v nedeljo ni skočila na zmagovalni oder. FOTO: Lehtikuva/Reuters
    Galerija
    Nika Prevc v nedeljo ni skočila na zmagovalni oder. FOTO: Lehtikuva/Reuters
    P. Z., STA
    10. 8. 2025 | 20:55
    10. 8. 2025 | 21:24
    1:53
    A+A-

    Slovenska skakalka Nika Prevc je na drugi tekmi poletne velike nagrade v Courchevelu, ki je potekala po novem formatu, v katerem je za končni rezultat štel le dosežek v finalni seriji, zasedla peto mesto. Zmagala je Kanadčanka Abigail Strate, v finalu pa je od Slovenk nastopila še Tinkara Komar, ki je zasedla 18. mesto.

    »Zadovoljna sem s petim mestom. Najbolj sem zadovoljna s prvo serijo, tudi drugi skok pa ni bil nič napačen,« je za spletno stran Smučarske zveze Slovenije dejala Nika Prevc, ki je bila po prvem skoku prepričljivo najboljša.

    Kos deseti

    Avstrijski smučarski skakalec Niklas Bachlinger je v Courchevelu na tekmi poletne velike nagrade v novem formatu, kjer štejejo le dosežki v finalni seriji, prišel do prve zmage v karieri na najvišji ravni. Od Slovencev je bil Lovro Kos deseti, v finalni seriji je skakal tudi Žak Mogel, ki je zasedel 20. mesto.

    »Dve tekmovalki sta bili v drugi seriji po novem formatu. Izkusili smo ga, malo se bo potrebno prilagoditi in predvsem umiriti v drugi seriji, ko napadaš z ničle. Če govorimo o Niki Prevc, je danes napadala preveč,« je dejal trener Jurij Tepeš.

    Poletna velika nagrada se bo prihodnji konec tedna nadaljevala v poljski Wisli.

    smučarski skoki poletna velika nagrada Nika Prevc Courchevel

