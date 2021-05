Norveški skakalni as je moral pod nož

Norveški rekorder (252 metrov iz Vikersunda 2017) se je v minulih dveh sezonah večkrat pritoževal nad hudimi bolečinami v hrbtu, ki so ga enkrat bolj, drugič manj ovirale na treningu in tekmah. Zaradi tega se je Johansson po temeljitem razmisleku ter posvetu z zdravniki, fizioterapevti in drugimi specialisti odločil za operacijo, ki so jo opravili v torek.



»Težave s hrbtom sem imel že dve leti. Ker se stanje ni in ni izboljšalo, sem edino rešitev videl v operaciji, ki je bila uspešna. Še isti dan sem lahko zapustil bolnišnico in že čutim izboljšanje,« je sporočil Johansson. Kdaj se bo 31-letni Norvežan, ki je kljub bolečinam minulo zimo končal na visokem petem mestu v skupni razvrstitvi za svetovni pokal, na nordijskem SP v Oberstdorfu pa je zablestel s srebrno kolajno na veliki skakalnici, vrnil na trening, še ni znano.



Brkati Skandinavec verjame, da bo lahko začel že kmalu spet normalno vaditi in da se bo stoodstotno pripravil za zimo 2021/22, katere veliki vrhunec bodo olimpijske igre v Pekingu, sam pa se še posebej veseli tudi svetovnega prvenstva v smučarskih poletih v Vikersundu.

V norveški reprezentanci v smučarskih skokih v zadnjem obdobju nimajo sreče s poškodbami.je pred dvema mesecema grdo padel na finalu svetovnega pokala v Planici,pa ima že dalj časa težave s kolenom. Pred dnevi je moral pod nož še