Norvežanom tekma mešanih štafet, Slovenijao prehiteli za krog

Slovenska biatlonska ekipa je zasedla 15. mesto na tekmi svetovnega pokala v estonskem Otepääju v konkurenci mešanih štafet. Zmagala je Norveška pred Švedsko in Francijo.

Za Slovenijo so danes nastopili Miha Dovžan, Klemen Bauer, Klara Vindišar in Nika Vindišar. Po prvih dveh predajah so bili na 14. in 11. mestu, po tretji pa na 17., a so tekmeci nato na zadnjem strelskem postanku slovensko tekmovalko ujeli za krog, tako da ekipa ni končala nastopa in je na koncu zasedla 15. mesto.

V boju za zmago je Norveška brez zgrešenega strela in s sedmimi popravami za 22,5 sekunde ugnala Švedsko (0+8), tretja je bila Francija s 34,6 sekunde zaostanka (0+6).

V Estoniji bo danes ob 15.15 na vrsti še tekma mešanih parov, Slovenijo bosta zastopala Nika Vindišar in Rok Tršan.