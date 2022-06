Nova služba za legendarnega poljskega Batmana

Na volilni skupščini poljske smučarske zveze, ki je bila prejšnjo soboto v Krakovu, je zamenjal Apoloniusza Tajnerja, ki je to funkcijo opravljal od leta 2006, so potrdili na spletni strani krovne Mednarodne smučarske zveze (Fis). Adam Malysz je bil edini kandidat. Za njegovo izvolitev je glasovalo 77 od 80 delegatov. Tajner, ki je to funkcijo opravljal zadnjih 16 let, je bil imenovan za častnega predsednika.

»Odločitev, da kandidiram za predsednika poljske smučarske zveze, je bila zame ena najtežjih v zadnjih letih, morda celo v mojem življenju. Po številnih pogovorih z družino sem se odločil, da bi rad naredil več v in za šport. Poljska smučarska zveza je velika institucija, zato vem, da imam zdaj veliko novih obveznosti,« je dejal Malysz v izjavi, objavljeni na spletni strani poljske zveze.

»Zelo sem vesel, da se je Adam Malysz odločil postati predsednik smučarske zveze. Vem, da je najboljša oseba za to delo. Zvezo puščam v dobrem stanju in predajam v dobre roke. Vesel sem, da je Adam pripravljen voditi zvezo naprej. Adam Malysz ima podporo celotne naše skupnosti, kar je pomembno, saj je moč poljske smučarske zveze v enotnosti in sodelovanju,« pa je sporočil dosedanji predsednik Tajner.

Nekdanji as Elana

Malysz je v času svoje kariere štirikrat osvojil veliki kristalni globus za končno zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala. Na tekmah za svetovni pokal je dosegel 39 posamičnih zmag, štirikrat je bil najboljši tudi na posamičnih tekmah svetovnega prvenstva, v sezoni 2000/01 je zmagal tudi na prestižni novoletni turneji. V svetovnem pokalu je zbral vsega skupaj 96 uvrstitev na zmagovalni oder, v posamični in ekipni konkurenci.

Poleg tega je nosilec štirih posamičnih olimpijskih kolajn, treh srebrnih in ene bronaste. Doma na Poljskem je za časa njegovih zmag poskrbel za pravo nacionalno evforijo in je bil štirikrat izbran za poljsko športno osebnost leta (2001, 2002, 2003, 2007). Tekmoval je najprej na smučeh begunjskega Elana.