Novo poglavje velike vrnitve Ilke Štuhec

Dvakratna svetovna prvakinja v smuku Ilka Štuhec je imenitno okrevala po zvinu gležnja in se bliskovito hitro vrnila med najboljše. Kaj je dejala po 2. mestu v Cortini d'Ampezzo, ki je očitno poseben kraj. Pa ne le za smučarke, temveč tudi za številne goste. In kaj združuje na tem prizorišču včerajšnjo junakinjo, Tino Maze in Alenko Dovžan?