Odermatt na pragu velike zmage v Wengnu, grd padec Kildeja

Ljubitelji alpskega smučanja so v Wengnu dočakali sloviti smuk v perfektnem vremenu za smučanje, ki je omogočalo, da gre smuk z vrha. Domači adut Marco Odermatt je že v četrtek dobil skrajšani smuk, a dejal, da je njegov glavni cilj predvsem sobotni smuk z vrha, z 2:30 najdaljši in telesno najbolj zahteven smuk v svetovnem pokalu.

Odermatt je upravičil napovedi, v zgornjem delu je še pustil nekaj časa na progi, po prelomnici Minsch pa je smučal brez napake. V Kernenovem S-u je vzel najboljšo linijo in v srednji del prinesel največ hitrosti, nato je tudi z Langentrejenom in Haneggschussom opravil brez napake (imel je hitrost prek 149 km/h), v ciljnem S-u je veliko tvegal in prednost v cilju prevzel s kar dvema sekundama in 55 stotinkami prednosti.

V cilju je najboljšemu smučarju sveta padlo breme z ramen, misija Wengen ja bila uspešno zaključena. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Za njim je šel na progo Cyprien Sarazin, tudi Francoz je bil odličen, a bližje kot na 59 stotink sekunde Odermattu ni prišel. Edini, ki bi še lahko premagal Švicarja, je bil Aleksander Aamodt Kilde, ki pa je imel veliko smole. V Kernenovem S-u je naredil napako in ostal brez možnosti za zmago, nato se je boril z Dominikom Parisom za tretje mesto, v ciljnem S-u pa je naredil napako in zelo grdo padel.

Grd padec Kildeja. FOTO: Claudia Greco/Reuters

Z visoko hitrostjo je priletel v zaščitno ograjo, ni mu odpelo smuči, padec je izgledal zelo grdo. Na snegu so bili vidni sledovi krvi, Kilde se je držal za roko in poškodovan obležal v snegu in posredovali so reševalci. Kildeja so s helikopterjem odpeljali na pregled v bolnišnico, po dolgi prekinitvi se bo tekma nadaljevala.